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你可能不知道的「5個防曬真相」！吃對食物也有能助防曬

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▲▼你可能不知道的「5個防曬真相」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有皮膚科醫師分享，吃對食物也有助於防曬。（圖／翻攝IG@taeri__taeri、unsplash）

編輯／Amanda　

愛美的人都知道防曬很重要，也天天擦防曬乳沒偷懶，但其實很多人的防曬都「做錯」了！有皮膚科醫師就分享，許多人常會搞錯、甚至不知道的防曬正確觀念，快來看看，以下5個「防曬真相」你知道幾個？

1.硬防曬＋防曬乳，效果最好

很多人說到防曬就只想到擦防曬產品，但其實戴帽子、撐陽傘、穿防曬衣等硬防曬效果更好，而最好的防曬方式則是硬防曬再加上防曬霜。單靠高係數防曬霜只能過濾約73%的長波紫外線UVA，而一頂具有抗UV功能的遮陽傘或合適的帽子，則可以擋掉臉部約90%的長波紫外線UVA。

▲▼ 你可能不知道的「5個防曬真相」。（圖／翻攝unsplash）

▲平時可多吃藍莓、奇異果、南瓜等有助防曬的食物。（圖／翻攝unsplash）

2.食物也能幫助防曬

有些食物會讓人更容易曬黑，當然也有對防曬有益的食物。像是藍莓、茄子、紫葡萄等富含花青素的食物；番茄、芭樂等富含茄紅素的食物；胡蘿蔔、南瓜等富含β-胡蘿蔔素的食物；玉米、奇異果等富含葉黃素的食物；葡萄、桑椹等富含白藜蘆醇的食物；黃瓜、哈密瓜、豆類等富含類黃酮的食物，都可以幫助防曬，平時可以多吃。

▲▼你可能不知道的「5個防曬真相」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬用量足夠才能讓防曬產品發揮有效防曬力。（圖／翻攝IG@goodal_officiall）

3.正確有效的防曬用量

防曬產品用量不足會嚴重影響防曬效果，而大多數人平時塗抹防曬的用量都不足。國際建議標準用量是2mg/cm2，才能達到有效的防曬能力，也就是一般人臉部的每次用量約為0.8g～0.9g，差不多相當於10元硬幣大小。

4.陰雨天也需要防曬

別因為陰天、雨天天空看起來暗，就以為紫外線很微弱，可以省略防曬，其實沒有陽光的陰雨天，紫外線並沒有想像中的弱，強度可以達到晴天的70%，還是足夠傷害肌膚，所以陰天、雨天也別偷懶不擦防曬。尤其是陰天最容易讓人輕忽，氣候不悶熱，容易在外活動更長時間，就會受到更多的紫外線侵襲。

▲▼你可能不知道的「5個防曬真相」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲如果當天長時間都待在室內，防曬係數不需要選到最高。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

5.不用天天都用高係數防曬乳

雖然現在的防曬都很強調輕薄、清爽，但防曬係數越高，質地就會相對厚重，對容易對比較敏感的肌膚造成負擔。其實不需要天天都使用最高防曬係數的防曬乳，可依據個人生活作息和當日活動性質來挑選合適的防曬產品。

比如長時間待在室內的上班族，或是陰天時的室外活動，選擇SPF20～30/PA 2＋～3＋即可；若會長時間在陽光下活動，則要選擇SPF50/PA 4＋以上，尤其是大量出汗或碰水的活動，更要選擇有防水抗汗效果的防曬產品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 防曬乳, 皮膚科醫師, 醫生, 真相, 迷思, 正確防曬

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