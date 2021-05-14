范冰冰沒了霸氣　戴DW方形錶散發溫柔光

▲范冰冰是Daniel Wellington全球代言人，少了霸氣散發溫柔光。（圖／Daniel Wellington提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過去以霸氣「范爺」形象著稱的大陸女星范冰冰，代言瑞典腕錶飾品品牌Daniel Wellington（簡稱DW）收起女王氣勢，戴著品牌首款方形腕錶Quadro散發溫柔光，此款腕錶小巧卻存在感十足，因為細長矩形錶殼搭配精巧錶帶流露好質感，同時也展現品牌一貫的簡約風格，不受流行風潮左右。

▲Daniel Wellington Quadro 20mm玫瑰金色女錶，5,990元。

DW以拋光不鏽鋼製成Quadro腕錶優雅的方型錶殼，外觀呈現玫瑰金或極光銀色，並提供新型的麥穗式金屬編織錶帶、細緻壓邊處理真皮錶帶2款可供選擇；面盤則有蛋殼白、經典黑和綠色3種款式，顯示時與分，簡潔設計與任何風格服裝都能完美搭配。

▲Daniel Wellington Quadro 20mm銀色女錶（左）5,990元，綠色面盤皮帶款4,990元。

CITIZEN旗下年輕品牌wicca則一圓女性的公主夢，紀念迪士尼動畫《仙履奇緣》問世70周年紀念錶，以動畫中魔法晚禮服的色彩為靈感，採用淡藍色漸層色彩的蝶貝面盤，裝飾城堡中鐘樓上的大鐘的羅馬數字刻度與藍色、白色的水晶，時標7點綴仙杜瑞拉遺落的玻璃鞋；錶背則刻上《仙履奇緣》70周年印記，並附上專屬收藏錶盒。

▲CITIZEN旗下年輕品牌wicca紀念迪士尼動畫《仙履奇緣》問世70周年紀念錶，8,900元。

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