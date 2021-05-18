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Nike Dunk Low「檸檬黃」好清新！還有多款果汁色夏日美鞋

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編輯／Emily

夏天到了，球鞋也紛紛換上明亮的顏色，Nike受歡迎的Dunk Low鞋款，近日就推出一款專為女性設計的「Lemon Drop」全新配色，像檸檬一樣的黃色調清新可愛，讓人想到水果的酸甜滋味，搭配淺色服裝、牛仔褲都很適合，能替造型增添亮點，看起來活潑有朝氣。

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Nike Dunk Low推出全新配色「Lemon Drop」。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

Nike Dunk Low的「Lemon Drop」全新配色是女性限定鞋款，檸檬般的顏色正好適合溫暖的季節。整體選用米棕搭配白色皮革，鞋舌和鞋後跟則用淺黃色點綴，Swoosh Logo部分是醒目的鮮黃，上面的紋路讓人聯想到檸檬表皮，最特別的是鞋子後方有繡上一顆可愛的小檸檬，少女看了超心動。

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲鞋子後方有一個刺繡檸檬圖案。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

Converse

其他品牌也有推出類似色系的鞋款，像Converse經典的Chuck Taylor All Star 高筒帆布鞋，就有推出淺黃色款式，配上白底、白鞋帶，整雙就是簡約小清新風，不管褲子、裙子都能完美搭配，穿出夏天的感覺。

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Converse的Chuck Taylor All Star 高筒帆布鞋有推出清新淺黃色。（圖／翻攝自tw.tower-london.com）

Adidas

Adidas與設計師Stella McCartney合作的系列中，有一款球鞋就是鮮艷的檸檬色調，選用Ultraboost 20鞋型為基底，以不同深淺的螢光黃、綠搭配而成，流線型造型很有設計感，其中鞋底部分更有獨特的黃色線條裝飾。

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Adidas的Stella McCartney系列鞋款以螢光黃色調為主。（圖／翻攝自farfetch.com）

Puma

整雙都是黃色太高調，也可以看看Puma的RS-2K鞋款，它一樣有亮色元素，但整雙以奶油純白為底色，鞋面用皮革、網眼、麂皮等不同材質拼接，只有在鞋舌、鞋底等重點位置，加入亮眼的螢光黃裝飾。

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Nike dunk low。（圖／翻攝自kicksonfire.com）

▲Puma在奶油白RS-2K球鞋中加入螢光色點綴。（圖／翻攝自puma.com）

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關鍵字：

球鞋, 檸檬, 黃色, nike, dunk, puma, converse, adidas

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