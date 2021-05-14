秀智一人包辦「黑、白天鵝」　透視黑裙神秘性感、披白紗仙氣狂瀉

記者王則絲／台北報導

韓國第57屆百想藝術大賞於昨日晚間登場，眾多一線男、女演員齊聚一堂，不過台下皆有做好防疫距離與戴口罩，大家互動不多。連續第六年擔任百想主持的「國民初戀」秀智再次攜手申東燁現身，以一身黑色網紗裙裝踏上紅毯，第二套則換上了一襲白色流蘇婚紗，優美氣質無人能敵，一個人包辦黑、白天鵝，粉絲一致狂讚：「仙女」、「天鵝公主！」

▲秀智、申東燁擔任第57屆百想藝術大賞主持人。（圖／CFP）



這是秀智第六年擔任百想主持人，每年的紅毯造型都相當令人期待，雖然她幾乎不靠袒胸露背來搏眼球，主持人身份不搶走其他獲獎女星的風采，但是精緻顏值與無可取代的氣質，依然每每驚艷眾人，網友也誇獎：「秀智每年紅毯都好好看。」

▲秀智穿著DIOR高訂禮服走紅毯。（圖／翻攝自IG@management_soop、@skuukzky）



昨晚典禮上，秀智首先穿著DIOR高訂禮服踏上紅毯，馬甲式澎裙束起腰身，並帶出份量與氣場，上身罩上一層黑色網紗，透出白皙的肌膚，顯得神秘性感，活動後秀智也Po出後台照，微微前傾小露深溝，給粉絲們超大的福利。

第二套秀智換上了NAEEM KHAN 2017年的婚紗系列，也把頭髮向後梳成低馬尾，上身同樣運用了透視感增加細節，白色裙裝流瀉而下仙氣滿滿，展現與上一套截然不同的氣質，一個晚上同時成了黑天鵝與白天鵝。

▲秀智第二套造型選穿流蘇白紗。（圖／翻攝自IG@skuukzky）



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