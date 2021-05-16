昆凌遛狗偷踩「增高4公分」厚底神鞋　周揚青、許路兒早就有同款

▲昆凌（右）、周揚青私服造型「長腿神器」曝光。（圖／翻攝自IG、微博）

記者鮑璿安／台北報導

周杰倫憑藉歌曲「Mojito」入圍金曲最佳單曲製作人，老婆昆凌也應景牽著愛犬Mojito擺拍美照，穿著輕便私服的樣貌意外受到關注，腳上一雙「鏡面金屬皮革」休閒鞋也成亮點，就連許路兒、周揚青等人都穿著同系列亮相，該鞋款以厚底細節悄悄增高4公分，無疑是新一代女星長腿神器。

▲昆凌輕便遛狗造型不失星味，以COACH早秋全新包款Alie Saddle搭配REBEL 鏡面金屬皮革休閒鞋款 。（圖／品牌提供）

昆凌日前在IG PO出美照，牽著愛犬Mojito現身街頭，以輕便私服飄逸白襯衫搭配牛仔褲，雖簡單卻不失星味，因為斜背COACH早秋全新包款Alie Saddle，行頭很到位。視線向下看，昆凌腳踩著HOGAN 2021 春夏系列 REBEL 鏡面金屬皮革休閒鞋款，該鞋款被封為長腿神器，流線造型加上增高4公分的厚底細節，悄悄修飾腿型，昆凌搭配九分牛仔褲收尾，整體相當亮眼。

▲周揚青也是Rebel系列愛好者，鞋款悄悄增高4公分。（圖／品牌提供）

大陸網紅周揚青也曾演繹過白色皮革款式，運用oversize上衣搭配寬鬆的印花褲裝，呈現潮流感；與她風格截然不同的許路兒，則是以白色上衣巧妙詮釋「下衣失蹤」的氛圍，同時放送一雙白皙美腿，以昆凌同款厚底鞋加上白襪輔助，搭配方式同樣多元吸睛。

▲許路兒下衣失蹤演繹同款Rebel銀色金屬皮革休閒鞋。（圖／品牌提供）

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New Balance 初夏57/40夢幻虹彩款

▲全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成 。（圖／品牌提供）

全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成，W5740SB以燕麥白麂皮為基底，由鵝黃色的網眼面料搭配天藍色的點綴，帶來初夏的夢幻感受；W5740SA為經典灰階變奏版，以甜美的亮彩橘格紋透氣面料，與實搭的低彩灰做為主調，細節點綴黃藍等繽紛色系，低調又時髦；W5740SD則是本次釋出最搶眼一款，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭全白色皮革，成為熱門搭配色。

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名

▲夏季推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋 。（圖／品牌提供）

第二季 PUMA x Michael Lau 聯名作品同樣以手繪鉛筆圖、方格紙紋理和有趣的設計草圖作為特色，夏季所推出的全新 PUMA RS-Sandal by Michael Lau 聯名涼鞋在鞋底佈滿手寫筆記與隨手插畫，創造童趣滿點的特色外型，黑色黏扣帶裝飾上橘色車縫線，低調的吸睛亮點勾勒出時尚線條，鞋側如同便利貼的聯名 LOGO 呼應了手繪草圖的設計主題，多重可愛細節重點讓人愛不釋手。