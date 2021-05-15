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五月生日石祖母綠美炸　變花園戒指或裝飾藝術風格都有型

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▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Incredibles系列洛克菲勒-溫斯頓祖母綠與其鑽戒鑲台。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與鑽石、紅寶石與藍寶石並列寶石界「四大天王」的祖母綠，是五月生日石，海瑞溫斯頓（Harry Winston）最著名的一顆珍藏，是2017年6月向美國傳奇的洛克菲勒家族購得的18.03克拉祖母綠，其顏色濃郁、淨度幾近無暇，品牌特別命名為「The Rockefeller-Winston」，並設計花卉造型鑽石鑲台，讓此珍罕寶石猶如在花園綻放光彩。

▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲目前在台展出的海瑞溫斯頓15.67克拉祖母綠色鑽戒，約53,000,000元。
 

除了億元起跳的重量級戒指，目前海瑞溫斯頓台北專賣店也呈現多款祖母綠作品，包括鑲嵌1顆重達15.67克拉祖母綠鑽戒，以及出自New York系列的款式，當中Central Park中央公園主題戒指將祖母綠比擬為翠綠草地，輔以極具幾何感的鑲鑽線條；而相同概念的Central Park Mosaic手環則鑲嵌祖母綠、藍寶石、海水藍寶與鑽石，將紐約標誌性公園的優美景觀濃縮其中。

▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Central Park 祖母綠鑽戒（左）約5,100,000元，鑲嵌藍寶石、海水藍寶、祖母綠與鑽石的Central Park Mosaic手鍊約13,300,000元。

▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓New York系列Cathedral祖母綠和鑽石項鍊，鑲嵌5顆65.63克拉水滴型切工哥倫比亞祖母綠。
 

祖母綠不僅與白鑽絕配，點綴黑色瑪瑙更令人聯想到1920年代盛行的裝飾藝術（Art Deco）風格，Boucheron（寶詩龍）Histoire de Style, Art Déco高級珠寶系列即以以黑、白、綠三色寶石為主要設計，Col Émeraudes祖母綠寶石衣領即以瑪瑙勾出如巴黎芳登廣場八角形輪廓，鑲嵌鑽石、水晶石與28顆哥倫比亞祖母綠，構出華美衣領。

▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲日本女星大政絢佩戴Boucheron Col Émeraudes祖母綠寶石衣領。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Harry Winston,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron鑲嵌28顆約24.59克拉哥倫比亞祖母綠的Col Émeraudes寶石衣領。

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關鍵字：

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Boucheron, 寶詩龍, 祖母綠

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