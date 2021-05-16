奧斯塔羅12星座一周運勢0517-0523　金牛注意騙財、天秤爭吵變多

20210517-0523奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。

TOP2：射手座愛情運最旺！對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓你的另一半對你安心許多，更願意和你在愛情中打拼。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：自我意識的抬頭，讓自己在工作上較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏都財運不慎理想，有親朋好友合資投資或金錢往來的，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

牡羊座



整體運勢★★★★

下周牡羊朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺。

愛情運勢★★★★

雙方在目前的感情中感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加的投入與認真！也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

金牛座



整體運勢★★★★

下周金牛朋友則顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，會是行動力相當良好的一周。

愛情運勢★★★

整體運勢方面還不錯，但在感情方面則不盡理想，下周要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況，雖不致分手卻有爭執的徵兆存在。



事業運勢★★

下周在學事業方面雖積極許多，但卻有為達成功選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要腳踏實地一點會比較好。



金錢運勢★★

正偏都財運不慎理想，有親朋好友合資投資或金錢往來的，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

雙子座



整體運勢★★★★

下周雙子朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步。



愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係的未來努力。



事業運勢★★★★

下周在學事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想自我成長的念頭，將會是挺上進的週期。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友需多加注意手邊的事情都將受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，不建議有投資動作，多觀望一陣子比較好。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性。

愛情運勢★★★

下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓了下來，另外下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生喔！。

事業運勢★★★

學事業方面要注意自己目前的方向及努力是否是正確的，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽周遭的意見可望改善情況。

金錢運勢★★

財運不慎理想，建議守成就好，不要有太大的理財規劃。

處女座



整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，將讓處女朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活。



愛情運勢★★★★

雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排個出遊再激起雙方感情的浪花。

事業運勢★★★★

下周在學事業方面不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在下周生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破。



金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

天秤座

整體運勢★★

下周天秤朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的面對事情，導致逃避念頭出現。

愛情運勢★★

下周對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。



事業運勢★★★

在學事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，錯失表現自己的機會。

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。



愛情運勢★★★★

在愛情運勢方面下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且雙方對於感情非常的努力，所以要好好把握。

事業運勢★★★★★

學事業方面對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

射手座



整體運勢★★★★

下周射手朋友則顯得踏實許多，處理事情起來穩扎穩打，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加，而原因就來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多。

愛情運勢★★★★★

對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓你的另一半對你安心許多，更願意和你在愛情中打拼。

事業運勢★★★★★

對於成功的渴望提升，讓自己在工作或學業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成自己的目標，這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，在本業上多加投入可得到許多金錢上的回報，而在偏財運方面，可以小試手氣或許會有小錢入庫。

摩羯座



整體運勢★★★

下周摩羯朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意。

愛情運勢★★

低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★

下周在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。



金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色。

水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友起身動作的狀況則明顯許多或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，在下周又重蹈覆測，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

下周自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯。

雙魚座



整體運勢★★★

下周雙魚朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

學事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

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