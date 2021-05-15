和風醬竟藏陷阱！營養師傳授「輕食沙拉」吃不胖5原則　

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫越來越高，體感溫度破表讓人沒食慾，不少人喜歡挑選沙拉當作主食，清爽入口又不怕胖，但是沙拉要怎麼選才最健康？營養師夏子雯分享，只要掌握5個簡單原則，營養均衡且沒負擔。

#挑選各色蔬菜

沙拉蔬菜的選擇顏色越豐富越好，不同顏色蔬菜含有不同種類植畫素，不僅能抗氧化，其含有的膳食纖維也能增加飽足感。

#選用優質蛋白質

市售的沙拉組合內容豐富，像是舒肥雞胸肉、烤鮭魚、水煮蛋等都是很好的蛋白質來源，若不太餓的話，直接搭配一瓶無糖豆漿也是好選擇。

#挑選好的澱粉

若是要把沙拉當作一餐，建議營養價值高的澱粉一起食用，像是蒸地瓜、馬鈴薯、藜麥、玉米粒、鷹嘴豆，她表示許多人減重會戒澱粉，其實適量吃反而對瘦身更有助益。

#選擇清爽沙拉醬

她提到沙拉醬建議挑選清爽醬料，像是和風醬、莎莎醬、無糖優格醬、巴薩米克醋、紅酒醋等，降低熱量攝取，並用沾取的方式代替淋在沙拉上，減少用量。其中和風醬雖然熱量低，但含鈉量高，建議少量也免造成水腫，油醋醬也屬油脂的一種，少量沾取會更好。她更建議不妨以杏仁片、葵瓜子、酪梨等富含油脂天然食物來替代沙拉醬

#搭配新鮮水果一起吃

沙拉除了搭配清爽醬料，也很適合搭配新鮮水果一起吃，營養價值更高。

雖然夏日食用沙拉營養健康，營養師夏子雯提醒大家需注意是否有清洗乾淨，並指出以下3大族群不適合吃沙拉：

1.癌症病人：癌症患者因免疫力低下，生食容易增加感染機率，建議不生吃任何食物。

2.腎功能不全或需注意鉀攝取的人：因有鉀離子代謝上的問題，而生菜因未烹調過、含鉀量較高，建議控制攝取量。

3.腸胃道發炎的人：生菜沙拉對於腸胃的負擔相對大，也不建議食用。

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