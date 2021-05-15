少時俞利撞衫隊長太妍「一黑一白」膚色差距驚人　用身高扳回一城

記者王則絲／台北報導

日前第57屆百想藝術大賞上眾星雲集，少女時代成員俞利與新戲《綁匪——盜取命運》搭檔丁一宇攜手現身頒獎典禮，俞利身穿裸粉色的亮片削肩裙裝登場，裙襬一路開衩到大腿根部，走路時若隱若現特別性感。而少女時代隊長太妍其實在早先播出的綜藝節目上就曾穿過同款禮服，兩人的膚色差距甚大，比起俞利，太妍更顯白皙透亮，不過俞利的高挑身形則加分不少。

少女時代成軍十多年，雖然中間歷經成員合約期滿，但是大家私下感情還是非常好，先前才看見Tiffany與秀英相約出遊，又看見太妍與Tiffany在同一天穿上同雙鞋款，這回少女時代團內默契撞衫再添一樁。

▲俞利出席第57屆百想藝術大賞。（圖／翻攝自IG@yulyulk）



俞利近期主演新戲《綁匪——盜取命運》，當中的古裝造型備受粉絲讚賞，頗有話題度。日前出席百想藝術大賞頒獎典禮時，俞利選穿Blumarine的粉膚金色亮片禮服，搭配大中分All back髮型，十分溫柔、淡雅，裙襬開衩部分一路延伸到了大腿根，走起路來若隱若現展現性感氛圍。

▲太妍曾在節目上穿過與俞利同款的禮服。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）



太妍在先前播出的節目《驚人的星期六》上，也穿上了同款禮服，與健康小麥膚色的俞利一比起來，就發現兩人膚色差距驚人，裸膚金色服裝在白皙肌膚的太妍身上似乎更顯得仙氣、有透明感，不過身高167公分的俞利駕馭起來則是更為修長，禮服的削肩設計修飾效果也相當好。

▲俞利新戲當中古裝造型。（圖／翻攝自IG@yulyulk）



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