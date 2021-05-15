從房間看見彩虹橫跨101！住大人味的台北遠東飯店，還能到對街聽演唱

文、圖／Ean

跟香格里拉台北遠東國際大飯店的緣分來得晚，直到今年才終於入住兩晚獲得 2020 年米其林指南五棟黑房子、受到非常高度肯定的酒店。首日傍晚，就從我的「台北101景觀超豪華客房」窗戶看到一道落在台北 101 的完整彩虹，彷彿預告了這趟旅宿的精彩！台北遠東採擷宋代藝術的色彩與風格，運用大量古董、字畫、雕刻等藝術品的陳設，讓旅客能浸淫在中國歷史上人文和藝術全盛時期的雅致裡。光是飯店大廳就很可觀，彷彿一座私人博物館，值得細細品味。首先會注意到的，是大廳櫃台陳列的《清明上河圖》，當然不可能為真跡，是 2015 年由 3 位台灣畫家聯手臨摹繪製而成。

另一個目光焦點，是仿宋代觀音獨特造型所製的彩木觀音，右足盤起、左足垂下，姿態悠閒卻擁有強大氣場，從開幕至今就在這看顧著，已邁入第 27 個年頭。接著走到圓型電梯間的中心，擺放是明朝早期的三柱短足鐵鼎，在當時是只優美的儲水器。最後，不能錯過飯店內歷史最悠久的收藏，是來自戰國時代的灰陶編磬，飛獸架是現代重做，不過磬片確實是擁有兩千多年歷史。走逛一圈下來人都變得風雅，不愧是鎖定頂級國際商務客的台北遠東，是間很有底蘊的大人味飯店。

▲以文藝興盛的宋朝為靈感，讓飯店大廳成了一座私人博物館

▲在房間欣賞一道完整的彩虹橫跨台北市上空，太幸運

▲由三位台灣畫家協力臨摹的清明上河圖

▲氣定神閒的彩木觀音

豪華閣 Happy Hour，讓台北 101 為夜拉開序幕

下午到傍晚，是我最喜歡的飯店時光。一樓的「大廳茶軒」，挑高優雅的空間引入灑在敦南林蔭大道的光線，現場的鋼琴演奏為空間增添質感，這裡也是全台琴酒酒款最豐富的主題酒吧；上來到位於六樓的「李白居」，是個充滿儒雅氣質、展現東方風情的酒廊，很有味道。我這次來，體驗的是「夢幻假期專案」，方案內容包含早餐、下午茶、傍晚 Happy Hour，於是我搭乘電梯上到 36 樓的「豪華閣」，來享用 Happy Hour 傍晚雞尾酒時光，之前去台南遠東就對他們的豪華閣留下很棒印象，台北遠東的豪華閣我第一次來，兩者的空間設計與景觀不同，但同樣有著優異的服務及餐點的豐富性。所謂 Happy Hour 應只是讓大家喝喝酒配個小點而已，但這裡餐點的多樣可當成晚餐來吃飽是絕對沒問題，不過吃飽是其次，重點是能悠哉一邊欣賞台北 101 領銜的台北城市景觀，度過舒服的放鬆時光，才是最棒的！

▲台北遠東是眺望台北 101 的絕佳點

▲午後，大廳茶軒的光影之美

▲若喜歡小酌兩杯，不要錯過 Happy Hour

▲Happy Hour 的餐點精緻美味

▲輕鬆吃吃，享受美好的傍晚時光

閒坐窗邊小沙發的台北101景觀超豪華客房

高 43 層樓的台北遠東，共有 420 間客房，這回入住的「台北101景觀超豪華客房」約 17.5 坪，一進門就有個走入式衣櫃，提供旅客充分的收納空間。空間寬敞，我喜歡他們在大面積的景觀窗戶旁多設了一組沙發桌椅，房間位於 32F 超高樓層，視野很棒，最大賣點自然是將台北 101 為首的信義區天際線盡收眼底。雖飯店已快卅年，但因客房在 2015 年全面翻修，不顯老態，但保有著一股優雅的中式雋永。浴室寬敞，乾濕分離也有浴缸，設計帶有典雅的成熟韻味。讓我很欣賞的是，跟我前陣子入住台南遠東飯店時一樣，客房書桌上擺放的都是新鮮的真花，質感就是不一樣。

▲將古代傳統的實用設計，變成很有意象的裝飾

▲17.5 坪大的客房，寬敞舒適

▲坐在窗邊就能欣賞連結著台北 101 的彩虹，太驚喜

▲較為成熟沈穩的浴室風格

晚餐後，我推薦可到 38F 的馬可波羅酒廊欣賞夜景並微醺一下。剛好這日下午才跟朋友聊到他覺得我會喜歡草本風味的琴酒，我就從新推出的主義系列調酒挑一杯「極簡主義」，以薰衣草琴酒為基底，加了澄清番茄芭樂汁、義式濃縮咖啡、香料通寧水與大黃根苦精，讓這杯調酒的酒精味不會太重，薰衣草的香氣也明顯，相當順口。

▲晚餐後不妨登高小酌一杯

▲馬可波羅酒廊的調酒都頗具特色，有相當水準

▲每隔一段時間都會有不同主題的裝飾

過條馬路到 EZ5 聽城市裡最經典的 live 演唱

台北很具代表性、今年滿 30 歲的 live house EZ5 就在飯店旁邊，黃小琥、彭佳慧、林芯儀、康康等線上歌手都曾在這駐唱，過個斑馬線、EZ5 就在馬路對面，把握機會，我回來了！每晚都安排了三位歌手演唱，我沒趕上第一位的演出，這晚第二位歌手是大家都很熟悉的郎祖筠，但相信都跟我一樣不知道郎姑也是有歌唱底子的，唱作俱佳，妙語如珠搭配時而歡快時而感性的音符，她很能鎮住這場子。第三位是我之前不認識的原住民歌手吉巴奈，她稱自己是菸酒嗓，多些韻味與一點滄桑，詮釋起來讓幾首歌曲多了不同味道，不管是快歌或抒情，都蠻到位。這就是我喜歡的台北 style，輕鬆又充滿生命力，可能無法賺大錢但能讓很多人的創作能量源源不絕，太寶貴的所在，有機會一定要再來捧場支持。我喝了點調酒，微醺臉有些紅，不過還好，走幾步路就回到飯店，太迷人了這距離！

▲首次近距離欣賞郎祖筠的演出，唱作俱佳

▲入場費 800 元，可以點兩杯飲料

▲原住民歌手吉巴奈，詮釋歌曲蠻有自己的風格

飯店早餐非常豐盛！我來到不久前剛重新翻修的「遠東Cafe自助餐廳」享用，建議來這種大型的飯店自助餐吃，一定要先逛個一圈，因種類菜色太多，然而胃納量有限，需要擬個策略進行分配，怎麼吃、孰先孰後，是個藝術！不過，到了這階段，面對眼花撩亂、道道美味加上還有多個現做烹調區，其實拿的大概也就是那幾種，清粥小菜、沙拉、可頌，差不多就這幾樣，也不要吃得太撐，就很滿足了。另外，因為這回的體驗方案，其中一日早餐我是來到「豪華閣」吃，半自助方式加上單點，就菜餚種類自然不若前者，不過因為相對客人較少，可一邊吃一邊靜靜的欣賞剛睡醒的台北市景，發現這樣的用餐方式更適合現在的我，同時也更加符合台北遠東給我的感覺，優雅的恰到好處。

▲自助式早餐提供多道現場料理

▲我很喜歡餐廳提供多種現打果汁，是一大特色

▲在豪華閣悠哉的享用早餐

/ Info. /

香格里拉台北遠東國際大飯店

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地址：台北市大安區敦化南路二段201號

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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