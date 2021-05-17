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寶可夢「傑尼龜噴壺」實體化！圓滾滾龜殼裝水　嘴巴澆花太療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自pokemon.jp、pokemoncenter-online.com、twitter@rement_official

日本的《精靈寶可夢》中心常推出各種可愛周邊，最近他們以園藝為主題，推出了「Pokémon Grassy Gardening」系列，把草系寶可夢變成盆栽娃娃、吊飾…，以及園藝相關小物，其中有一款「傑尼龜噴壺」特別引人注目，在圓滾滾的龜殼內裝水，就可以從傑尼龜的嘴巴倒水來澆花。

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

「傑尼龜噴壺」其實是在《精靈寶可夢》動畫和寶可夢《金／銀》、《心金／魂銀》遊戲中出現過的道具，當遇到擋路的樹才怪時，就要拿「傑尼龜噴壺」對他澆水，才能讓他嚇到逃跑。如今這款道具被實體化，做成真正的澆花用具，讓寶可夢迷們看了好想擁有。

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

「傑尼龜噴壺」仿造傑尼龜的模樣製作，整隻看起來圓滾滾的，中間的龜殼身體部分就是裝水的地方，後面的尾巴則彎成握把形狀，只要抓著尾巴傾斜，就能從前方烏龜嘴巴的噴水孔倒出水來，家裡有種花草、盆栽，用它來澆水也太療癒了吧！

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

除了澆花器具，這系列還有推出盆栽造型的寶可夢娃娃，他們看起來就像被種進土裡，變成一株小植物，但也能把他們跟花盆分離，這系列有妙蛙種子、草苗龜、走路草和謝米四款。另外，還有真正的盆栽可以種萬壽菊和百日草，盆子都有可愛的皮卡丘圖案。

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

想蒐集更多寶可夢周邊，可以看看日本食玩廠商RE-MENT推出的《精靈寶可夢》「盆栽系列」，這系列把寶可夢與古典風盆栽結合，變成可愛的擺飾，而且每一款還配合季節加入不同元素。皮卡丘款就是在松樹下玩松果，六尾變成了白雪模樣，鳳王則配上華麗的花朵，其他還有蚊香蝌蚪和角金魚、大嘴娃、路卡利歐共六種款式。

▲傑尼龜噴壺。（圖／翻攝自pokemon.com）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, 傑尼龜, pokemon, 澆花, 園藝

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