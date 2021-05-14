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林志穎夫婦露一手800萬名錶　陳若儀駕馭「錶王」男錶好帥

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▲▼林志穎夫婦 。（圖／翻攝jimmylin IG,kellymermaidchen IG）

▲林志穎參加麥拉倫賽道日車主活動，佩戴Richard Mille RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，約6,790,000元。（圖／翻攝jimmylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛車出名的林志穎日前與老婆陳若儀參加麥拉倫賽道日車主活動，兩人好默契擺出同一個望著賽道的Pose拍照，亮出左手腕上的名錶，林志穎所戴的是Richard Mille攜手麥拉倫創作的全球限量500只RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，定價約約6,790,000元；陳若儀則戴「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）逾百萬元的Nautilus 5980/1A腕錶，兩只錶總值超過800萬元，足見除了名車之外，好錶也是夫妻倆的心頭好。

林志穎所戴的Richard Mille RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，是2018年於日內瓦車展發布的限量錶，目前已停產，其錶殼由Carbon TPT®碳纖維和橙色Quartz TPT®石英纖維打造，不僅輕盈耐用，同時也向麥拉倫的標誌配色致敬；錶圈的鈦合金嵌體形狀神似麥拉倫F1賽車進氣管、鈦合金按鈕呼應麥拉倫720S超級跑車車頭燈設計、錶冠則猶如輕量級車輪造型，種種經典元素於一身，讓林志穎心動收藏。

▲▼林志穎夫婦 。（圖／翻攝jimmylin IG,kellymermaidchen IG）

▲陳若儀與老公林志穎擺相同pose，亮出已停產的PP Nautilus 5980/1A腕錶。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

隨林志穎參加麥拉倫賽道日活動的陳若儀，也露一手好品味，佩戴同樣已停產的PP Nautilus 5980/1A腕錶，招牌的水平横紋浮雕面盤上顯示時、分、日期與計時碼錶功能，雖屬於男錶，但名模出身的她依然成功駕馭。

▲▼林志穎夫婦 。（圖／翻攝jimmylin IG,kellymermaidchen IG）

▲林志穎在帥氣跑車前留影。（圖／翻攝jimmylin IG）

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關鍵字：

林志穎, 陳若儀, Richard Mille, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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