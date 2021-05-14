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40歲張柏芝當「不老女神」　少女心悄悄藏在野餐照角落

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文／Squid

張柏芝因參加綜藝節目聲勢水漲船高，再度爆紅，網路上討論度爆表，最近她在小紅書上分享去野餐的照片，只見她身穿一件碎花上衣，底下搭配卡其色的長褲，抱著一大束花朵，超年輕的氛圍讓網友紛紛大呼「姊姊太美了！」

▲張柏芝,楊謹華,少女時代,太妍,FENDI,提籃 。（圖／楊謹華臉書、品牌提供、張柏芝小紅書）

▲40歲張柏芝少女心悄悄藏在旁邊。（圖／張柏芝小紅書）

張柏芝不只是40歲的盛世美顏讓人驚艷，這次出遊更是帶了時下最厲害的夯包，是FENDI全新推出的馬卡龍色提籃，寶寶藍的顏色襯托出她心中的青春姿態，小巧的包款，讓人不禁好奇裡面到底裝了什麽，適合野餐外出的單品。

▲張柏芝,楊謹華,少女時代,太妍,FENDI,提籃 。（圖／楊謹華臉書、品牌提供、張柏芝小紅書）

▲少女時代太妍也拎了這款包。（圖／品牌提供）

FENDI這咖馬卡龍色的提籃，是以以1980年代風格海灘包為主題設計，總共推出中、小型兩種尺寸，一上市就立刻獲得許多藝人的青睞，像是楊謹華、少女時代太妍都搶著拿，不過大部分都是選擇粉紅色的款式，沒想到張柏芝帶的寶寶藍異常的繽紛可愛。

▲張柏芝,楊謹華,少女時代,太妍,FENDI,提籃 。（圖／楊謹華臉書、品牌提供、張柏芝小紅書）

▲楊謹華拿起來頗有度假感的氛圍。（圖／楊謹華臉書）

包款細節在中央設計出圓形的FF品牌LOGO，在整體編織的提籃上面，採用皮革與回收再生的 PVC 材質相融合，看起來好像很鬆散，但其實很耐用，當然這種包包是為了拍照好看、搭配穿搭帶出門，沒有人會真的會裝進很重的單品啦！

▲張柏芝,楊謹華,少女時代,太妍,FENDI,提籃 。（圖／楊謹華臉書、品牌提供、張柏芝小紅書）

▲FENDI推出的馬卡龍色提籃系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

張柏芝, 楊謹華, 少女時代, 太妍, FENDI, 提籃

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