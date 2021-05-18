5月號日雜附錄最萌開箱！史努比保冷袋、迷你錢包一次擁有

精選了10本5月號日雜，從職場穿搭、春夏穿搭，再到居家服飾一次包下，還有豐富的眼影盤、購物袋、迷你錢包等附錄好禮，快點收下吧！

《大尺碼服飾時髦穿搭造型讀本》

《大尺碼服飾時髦穿搭造型讀本》本期著重在春夏穿搭「拉長線條」的技巧，包括古著風和運動風服飾的修改、花紋圖案服飾挑選、造型寬版褲等單品建議。附錄則是贈出超豐富的「AS KNOW AS olaca 10色眼影盤」和「唇蜜2入組」，直接包下你的春夏妝容！

《自然生活風格服飾圖鑑》

《自然生活風格服飾圖鑑》本期特別之處在於從心靈層面下手，列出100個能讓生活舒適愉快的好習慣，先讓自己過得快樂，打扮起來自然更加乘！附錄送出Shaun the Sheep×Marmot「側背包」和「環保購物袋」，感覺很適合背著戶外活動或登山耶！

《IN RED》

《IN RED》本期鎖定在能夠修飾出美麗線條的牛仔褲，推薦給正準備入手春季褲裝的人。附錄「紀之國屋KINOKUNIYA多口袋托特包」兩側、背面、內裡一共有5個口袋，便於分類收納，整體設計簡單大方，看完是不是都想直接買一咖啦？趕緊收下這本日雜就可以免費獲得！（笑）

《MORE》

《MORE》本期幫妞妞們整理出可居家也可外出穿的萬用春服，若你想要買下CP值最高的服飾，這本雜誌不可不收啊！（本期還有坂口健太郎的專訪哦）而附錄「Maison de FLEUR迷你」採拉開L型拉鍊，裡面可放零錢、鈔票和三層卡片夾，妞編輯覺得美麗又實用！

《Oggi》

《Oggi》教妞妞們如何在兼顧舒適度的前提下，挑戰華麗滿分的春季穿搭，像是細肩帶吊帶褲、針織背心和細格紋長裙都是今年必收單品哦！附錄「Theory環保購物袋」耐髒的棕色＋緞面材質，當作一般的外出小提袋也很OK耶

《with》

《with》本期會針對職場女性推出薦舒適又洗練的褲款，還有俐落百搭的白色上衣、簡潔有型的成套裙裝等，也有綾瀨遙、上白石萌音等藝人專訪，豐富指數令人期待！附錄會送出可愛的「進擊的巨人日式紅包袋組」，身為粉絲怎能不收藏？

《美人百花》

《美人百花》本期非常有趣，它收錄了「第一屆美人百花淑女度檢定」，其實淑女風穿搭也能分成優雅、可愛及率性，妞妞們可以先透過檢定來了解自己適合哪一種類型，再著手挑服飾。附錄送出「TOCCA環保購物袋」黑底＋典雅金色的刺繡，完全是貴婦等級的質感！（用環保袋也不俗氣）

《marisol》

《marisol》本期會針對春季推薦穿起來舒適，且看起來美麗的「次世代褲子」（想知道這是什麼，就趕緊入手這本日雜吧）。此外，還會針對聚會、職場、假日等各種情境場合提出褲裝建議，實用性超高！附錄送出「MARIHA花漾圖案收納包」粉底＋白花卉，好想帶著它去旅遊啊！（笑）

《steady》

妞妞們開始添購春裝了嗎？《steady》本期根據問卷調查推出今春流行的上衣及搭配技巧單元，若還不知道入手什麼春季單品的人可以參考這本日雜。附錄會送出「小熊維尼保冷袋」2入組，分別可裝水和輕食、便當，不管是上班上學提裝，還是春天帶去野餐都很合適。

《mini》

近幾年共享辦公室、共享機車、共享公寓的風潮興起，妞妞們有沒有思考過衣櫃其實也可以共享呢？《mini》本期推出時尚共享單元，當男女裝的界線模糊，如何運用手邊服飾重複穿搭？想知道的人不要錯過這本。附錄送出「SNOOPY×Peanuts保冷袋」和「飲料收納袋」，保冷袋剛好可以用來裝便當，兩件剛好組一套！

以上10本5月號日雜推薦給大家，本月《mini》史努比和《steady》小熊維尼保冷袋都好可愛，完全選擇障礙啊！

Source：博客來

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！