新世紀福音戰士現身三創快閃店！狂粉：綾波零我老婆，不服來戰



▲如果你是《新世紀福音戰士》的鐵粉，那絕對不能錯過這次最新的快閃主題餐廳（圖、影／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

不管你是不是像我一樣，自電視版、劇場版、新劇場版開始，甘心為導演庵野秀明「毒」了26年有餘，但隨著新劇場版最終作年初於日本正式上映（據傳台灣也快了），似乎也意味著《新世紀福音戰士》這部日本神作也將「暫時」告一段落（除非我們的庵導閒來無事又來搞個補完計畫）。

▲「新世紀福音戰士主題快閃餐廳」於5/14起至6/21正式於台北三創生活園區快閃營運。

為搶搭這波「EVA風潮」，FANFANS粉粉快閃今日也正式於台北三創園區揭幕了「新世紀福音戰士主題快閃餐廳」；當中更有不少台灣版限量精品是重新開模量產，首日開幕就吸引了不少動畫迷到場朝聖；更有狂粉直接表態：「綾波零我老婆啦！」

身為明日香＆真希波鐵粉的我表示……。

◆新世紀福音戰士「決戰第三新台北市」快閃店

▲新世紀福音戰士主題快閃餐廳位於台北三創生活園區1樓十二立方，從5/14至6/21，採預約制。



▲快閃店現場可以發現不少像是動畫經典台詞、角色人形立牌等多方巧思。

不得不說，即便僅為「快閃店」性質，但本次主辦單位可說是在佔地50坪的整體布景注入不少巧思；像是場內初號機與第三使徒Sachiel戰鬥的經典場景，就融合台北101的布景元素；同時諸如人物小型立牌、杯墊等限量精品，都帶入101甚至是「決戰第3新台北市」這種致敬意味超高的原作梗，讓不少《新世紀福音戰士》鐵粉們會心一笑。

▲本次快閃餐廳也提供了不少專為原作角色所精心設計的主題餐點。

當然，即便都名為「快閃餐廳」了，自然少不了專為原作角色精心設計的主題餐點；不僅以原作三大泛用人型決戰兵器「初號機」、「零號機」、「貳號機」作為發想，推出了同名主食及甜點；就連前面提到的「人氣使徒」Sachiel，也都有專屬甜點（只是誰會拿使徒的核心當食物啦），搭配多達5種角色的限定氣泡飲飲品以及初號機限定造型冰淇淋，更讓不少福音戰士鐵粉甘心掏出荷包聊表自身對原作的忠誠度。

▲不得不說，限定的氣泡飲飲品，應該可以成為角色表示自身人氣的一大媒介（誤）。

FANFANS粉粉快閃表示，每一道餐點除了會附上專屬角色的象徵插卡外，同時只要每購買一杯飲品，即可免費獲得一張特典杯墊（共計10款不同樣式，並分兩階段發送）；想要湊齊這台灣「限定版」的特典杯墊，粉絲們可得算準時間，以免向隅囉。

▲各式精品，也是謀殺《新世紀福音戰士》粉絲荷包的一大元兇。

除了各式主體餐點外，本次快閃餐廳更精選了不少遠自日本官方EVA STORE空運來台的周邊精品，再加上T恤、帽子、大小托特包、抱枕、夜燈、馬克杯等活動限定聯名周邊，都成為粉絲不得不朝聖的快閃聖地；同時活動期間，只要在現場或FANFANS 粉粉官方網站單筆消費滿額，即可獲得活動限定款L夾，喜愛《新世紀福音戰士》的朋友們可千萬別錯過了。

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