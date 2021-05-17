UNIQLO X Marimekko首次使用丹寧色系　北歐風「花花洋裝」已經太美了！

記者王則絲／台北報導

UNIQLO近日宣布再度攜手芬蘭經典品牌Marimekko帶來春夏聯名系列，並將於5月21日正式開賣。以印花聞名的Marimekko想必大家都不陌生，早已是UNIQLO的聯名常客，今年夏天以「歡樂仲夏」為主軸，精選七款繽紛印花運用於女裝與童裝，且首次出現「丹寧色系」的印花，視覺上特別清涼舒爽，充滿北歐風的「花花洋裝」已經太美了！

▲UNIQLO X Marimekko 2021春夏聯名系列將於5月21日正式上市。（圖／品牌提供）

UNIQLO數度與Marimekko合作總是獲得很好的迴響，今年夏天雙方再次攜手帶來UNIQLO X Marimekko 2021春夏聯名系列，本季以北歐的「永晝」為靈感，希望能把生命力與溫暖能量透過繽紛印花傳遞「歡樂仲夏」的主題，總共推出46款女裝、童裝與嬰幼童裝。

▲UNIQLO X Marimekko首次運用丹寧色系印花。（圖／品牌提供）

女裝部分包括了多款上衣T恤和與之搭配的輕便短褲，而女孩們最不能錯過的當然就是夏日必備的洋裝，本次UNIQLO X Marimekko首次運用丹寧色系印花，來營造輕盈舒爽的度假感，尤其是淡藍色的「花花洋裝」穿起來超美，絕對是必收單品。

▲UNIQLO X Marimekko童裝、嬰幼童裝皆能與大人的款式相呼應。（圖／品牌提供）

本次聯名也有推出童裝、嬰幼童裝，包括可愛小洋裝、七分褲以及包屁衣，可輕鬆與大人的衣服做搭配。除此之外，配件部分也很值得入手，有非常適合夏天的草編涼鞋，還有綁帶扭結設計的實用肩背包。

▲UNIQLO X Marimekko本季配件也是必收單品。（圖／品牌提供）

提到「花花洋裝」，日系品牌GU先前也率先發布將與日本藝術家蜷川實花推出聯名合作系列，且和「UNIQLO X Marimekko」系列選在同一天上市，「GU X 蜷川實花」系列也將在5月21日登場。

這次GU攜手蜷川實花的主導品牌「M/mika ninagawa」，一同推出以「Follow your own star.」為主題的聯名系列，以蜷川實花經典的花卉貫穿，一口氣帶來豐富品項，包括多款連身裙、裙裝、T恤與居家服，配件、手袋也讓人好想擁有，尤其是華麗又可愛的印花洋裝們，絕對是此系列必敗單品，正好迎接即將來臨的夏季，再適合不過了。

▲GU X 蜷川實花聯名將於5月21日登場。（圖／翻攝自IG@gu_global）

▲GU X 蜷川實花聯名系列絕對必敗的印花洋裝。（圖／品牌提供）

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