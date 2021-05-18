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絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

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記者李薇／綜合報導　圖／小紅書

奶茶色的唇膏擦起來不但很自然，重點是看起來很溫柔、氣質，《ET FASHION》就盤點3支厲害的奶茶色唇彩，不但有些是最新款，有些更是默默爆紅的顏色，很值得從中收一支，不管是上班還是約會都可以抹。

▲DIOR,TOM FORD,M.A.C,唇膏,奶茶色,唇彩。（圖／小紅書）

1.DIOR 超完美持久唇露 ＃100 杏仁烤奶

這款全新推出的超完美持久唇露，一上市就以超顯色的飽和度，抓住女孩們的心，不只是顯色飽和，更重要的是乾掉之後，超級持久，只要不要吃太油的東西，基本上都不會掉色，相當厲害，絕對必收。

▲DIOR,TOM FORD,M.A.C,唇膏,奶茶色,唇彩。（圖／小紅書）

2.TOM FORD 設計師唇膏 ＃33

TOM FORD的黑管唇膏也是唇膏界中的精品，其中#33號UNIVERSAL APPEAL擦起來就是霧面的奶茶色調，帶有一點點粉嫩的蜜桃色，擦起來不用擔心氣色不夠，可以呈現出一點點紅潤卻又不會過多的可愛感。

▲DIOR,TOM FORD,M.A.C,唇膏,奶茶色,唇彩。（圖／小紅書）

3.M.A.C 霧幻性感唇膏 ＃Taupe

M.A.C 霧幻性感唇膏擁有緞面豐裕的唇膏配方，在無光澤的霧面上，依舊具有高顯色妝效，而且使用起來一點都不會乾燥，擁有潤唇的成分，一抹就可以呈現出歐美女性的豐唇優雅，展現出時尚俐落的氛圍。

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關鍵字：

DIOR, TOM FORD, M.A.C, 唇膏, 奶茶色, 唇彩

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