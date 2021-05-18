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只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

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文／Cheryl　圖／yussy3 IG、品牌提供

只會綁公主頭也沒關係，日本髮型師四戸侑太就分享只用公主頭就可以綁出來的絕美造型，只要多一點工夫把髮絲拉出來製造出有點蓬鬆、亂髮的質感，就可以讓髮絲看起來很自然，就像是髮型師做出來的造型一樣。

1.首先先綁出一個公主頭的造型。

▲四戸侑太,髮型師,髮型,造型,。（圖／yussy3 IG）

2.接著把公主頭的馬尾轉一圈塞進裡面。

▲四戸侑太,髮型師,髮型,造型,。（圖／yussy3 IG）

3.並且把公主頭上方的頭髮一絲一絲拉出來，製造出蓬鬆感。

▲四戸侑太,髮型師,髮型,造型,。（圖／yussy3 IG）

4.接著把底下馬尾扎出麻花辮子，同時將髮絲一絲一絲拉出來，製造出凌亂的手作感。

5.並且使用電棒將一點頭髮製造出捲度，讓髮型看起來更加自然，最後搭配上髮夾就完成。

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關鍵字：

四戸侑太, 髮型師, 髮型, 造型

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