酒糟肌泛紅好困擾！原來是「蠕形蟎蟲」在作怪

記者李薇／綜合報導

臉上總是帶著羞赧的潤紅色，其實是肌膚長久以來的問題，不是害羞而是你有酒糟肌膚的症狀，皮膚科廖苑利醫師解釋，許多人以為酒糟肌的形成是因為喝酒喝太多、或是對酒精過敏而有的症狀，其實酒糟其實叫做玫瑰痤瘡，是一種在臉中部發生的慢性發炎，在診間求診時，大多是女性比男性多見，比例約莫為三比一，停經後的女性也較常見到。

▲酒糟肌膚要注意的事項非常多。（圖／pexels）



其實目前針對玫瑰痤瘡（酒糟肌膚）的原因，還沒有明確的定義，但是在門診經驗中，可以歸類成數種可能形成的原因：

1.支配顏面血管收縮的交感、副交感神經失調：長期受到外在因素刺激，像是陽光紫外線、咖啡辛辣物等，導致血管長期擴張出現紅斑。

2.毛囊蠕形蟲：常患有玫瑰痤瘡的患者，患部上蠕型毛蟲的數量異常，而過多的蠕形蟎蟲，也可能會導致其他肌膚疾病，故此原因可能只是導致其症狀的其一原因。

其實玫瑰痤瘡就像一般肌膚發炎症狀一樣，都會有泛紅等問題，但常發生在面部中部，鼻尖、兩頰、眉間、下頸部位，此症狀較容易發生在中年人，分為紅斑、丘疹膿皰、鼻贅期，其實有玫瑰痤瘡的朋友也不用太慌張，最重要要先找皮膚科醫生診斷，透過醫師規劃治療方針，就能有效控制慢性發炎狀況！

▲長時間的肌膚泛紅，可能就是玫瑰痤瘡。（圖／pexels）



如前敘述知道玫瑰痤瘡成因有很多種，以往透過問診視診方式評估此病症，目前還可以透過臉部抓蟎蟲技術更精準判別。當臉上捉到蟎蟲將進行投藥做殺蟲的動作，若第一次沒捉取到將會給一般藥膏塗抹再觀察，臉部泛紅狀況若無減緩此時會進行第二次捉取。

一般在治療玫瑰痤瘡時，我們會希望患者除了配合醫師的療程外，生活上的習慣也要隨之調整，才能減緩肌膚症狀反覆發作問題，如避免物理性的刺激：長時間高溫、紫外線曝曬，臉部溫和清潔不過度、保持消化道腸胃系統正常機能，減少刺激性食物攝取，像是酒精、辛辣食物，再配合外用藥膏、口服消炎藥物及抗生素，持續數週至數月，先將發炎問題減緩，再來做日常保養！

若是玫瑰痤瘡問題發展到鼻贅期的時候，鼻周因毛細血管持久性擴張，可以採用雷射或是電灼治療，但還是希望在發展到需要手術治療前，先來給皮膚科醫師診療，規劃療程後要有耐心對待肌膚，才能遠離慢性發炎問題，並且修正生活上的習慣，才能深度修護外避免肌膚疾病產生！

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