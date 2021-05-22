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Jennie的「冰塊美甲」閃爆！光線折射出七彩色澤　不規則狀更夢幻

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@nail_unistella、@sayukko.ko

天氣越來越熱，指尖也要換上清涼消暑的指甲彩繪，韓國女團BLACKPINK成員Jennie用過的「冰塊美甲」就很適合夏天，透明感甲面經過光線折射，會變換出粉、藍、紫等霓光，看起來光彩奪目、超級吸睛，還能用各種顏色、材質做出變化，營造出酷炫、甜美…不同風格。

▲冰塊美甲。（圖／翻攝自IG@nail_unistella）

Jennie的美甲師IG@nail_unistella就分享了幫她製作的「冰塊美甲」，甲面是半透明，透過光線折射會變換不同色彩，散發有如獨角獸一般的夢幻光澤。

有時候靜置不動，會以為每一隻手指都是不同顏色，但其實都是因為光線而呈現出來的效果，這款美甲既有個性，也帶有夢幻仙氣。

「冰塊美甲」因細節不同，也能變換出不同感覺。甲面除了光滑的鏡面，也可以做成不規則狀或加上立體突起物，會讓光澤折射出更多變化，看起來像冰塊融化在指尖上。

覺得十根手指都做同一種效果太誇張，也可以只做其中幾隻，其他搭配美人魚色調的珠光指甲油，會更增添氣質。

也可以在「冰塊美甲」中結合不同顏色，把半透明底換成粉紅、黃、綠等粉嫩顏色，就會有彩虹漸層效果，更豐富的顏色讓人聯想到雪酪冰淇淋，繽紛又可愛。

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關鍵字：

美甲, 指甲, 冰塊美甲, jennie, blackpink

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