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停電它還發亮！　Bell ＆ Ross夜光錶連白天都微亮

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▲▼Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 05 SKELETON NIGHTLUM鍊帶錶，218,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

513大停電讓人措手不及，陷入黑暗之中，就是夜光顯示錶款發揮之時了，Bell & Ross近年來主打的BR 05系列，首次推出以黑配綠的BR05 SKELETON NIGHTNUM鏤通夜光腕錶，確保日夜環境皆能清晰顯示，特別是在黑暗之中，發亮的時標與指針容易辨識，停電也不怕了。

▲▼Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）▲▼Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 05 SKELETON NIGHTLUM橡膠錶帶款，具夜光功能，199,000元。
 

BR 05 SKELETON NIGHTLUM之名顯示Bell & Ross的設計重點，Lum代表光，Night代表黑暗環境，兩者合一代表出眾夜光顯示性能，面盤上的鏤通金屬時標及指標填上Superluminova® C5綠色夜光物料，在日間呈現淡綠色，而在黑暗處夜光物料泛起螢光綠色，指針就像兩把光劍行進。

▲▼Bell & Ross,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Submersible eLAB-IDTM專業潛水腕錶44毫米採用100%再生的SuperLuminova夜光物料。（圖／沛納海提供，以下同）


夜光顯示也是沛納海（Panerai）的基本配備，今年話題之作Luminor Submersible eLAB-IDTM專業潛水腕錶44毫米，以重量占比高達98.6%的環保再生物料打造，並首次在面盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料，以及100%再生矽材質製作機芯擒縱裝置，藉由實錶展現對環保議題的重視，並大方與錶界共享與供應商特別研發出的環保材質，引領高級製錶界思考對環境保護的責任。

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關鍵字：

Bell & Ross, Panerai, 沛納海, 夜光

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