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選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

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編輯／Molly　圖／翻攝自curazy官網

你覺得自己是個狡猾的人嗎？其實每件事從不同角度看，就有不一樣的樣貌，像是耍心機不一定都是做壞事，有時甚至是保護自己的方式。近日日本網站「curazy」就有一則爆紅的小測驗，只要從圖中挑出感覺跟自己最符合的小狐狸，就能測出一個人內心的狡猾程度，快來看看自己和身邊朋友誰是高手，誰單純到讓人擔心。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

【測驗問題情境】

從以上6隻不同姿勢動作的狐狸中，選出一隻感覺最像你的狐狸，請以第一眼直覺選擇。

【解析結果】

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇1的狡猾程度：60%

選擇第一隻狐狸的人，通常很機靈、有些小聰明，很擅長評估每件事物的利弊得失，口才很好的你，在人際關係上都能處理地很圓融，有需要時甚至可以靈活地改變自己的立場來「扮好人」。而當碰到覺得麻煩或不愉快的事，經常會以假裝沒聽到或是忘了的方式來避開。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇2的狡猾程度：20%

選擇第二隻狐狸的人，不是個狡猾的人，光是要你想些投機取巧的事，你就覺得沮喪，甚至懷疑自己。因為你在做事時都非常的認真嚴謹，就算偶爾會有想要偷吃步的念頭，但光是在腦海裡設想就讓你覺得非常傷腦筋。也因此，在與人相處上，要小心可能會被人利用、欺騙。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇3的狡猾程度：80%

選擇第三隻狐狸的人，是個眼睛很雪亮的狡猾高手。在任何時候你都會很仔細地分析周遭的狀況，並評估其他人的反應，即使你有時候並不同意別人的看法或提議，你也能很聰明地掩飾好，不讓自己真實想法被看出，再以能導向自己偏好的方向來回應。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇4的狡猾程度：100%

選擇第四隻狐狸的人，頭腦很聰明靈敏，狡猾程度堪稱天才，在面對任何事時，你都能立即在腦海中計算評估，找出能避免損失的最佳選擇。因為你能很快速且主動做出決定，往往能比其他人更好地利用各種優勢，不過也因此，有時可能會讓周遭的人覺得你冷酷無情。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇5的狡猾程度：：40%

選擇第五隻狐狸的人，個性很直率且大方，雖然你因為個性的關係，不太會去做些耍心機的事，但其實別人在你面前玩些手段，你也都能看得一清二楚。對於「狡猾」這件事，你抱持著「OK」的看法，雖然你不會主動用手段去害人，但若是需要，用來保護自己也沒關係。

▲▼日本「狡猾狐狸」心理測驗 。（圖／翻攝curazy）

選擇6的狡猾程度：0%

選擇第六隻狐狸的人，可以說單純到甚至不懂什麼是「狡猾」。想法總是很簡單又直接的你，常常很相信別人所說的話，並照著去做，連作夢可能都會夢到世界上沒有人在做壞事。這類型的人，最好學會保護自己，以避免被別人操弄、利用。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 狡猾, 狡猾程度

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