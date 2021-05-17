不到萬元擁有喬治傑生復刻項鍊　純銀與紅玉髓款耐看不怕過時

▲喬治傑生2001 HERITAGE年度復刻系列純銀紅玉髓項鍊（左）9,500元，2001 HERITAGE年度復刻系列純銀項鍊8,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（Georg Jensen）1988年開啟的Heritage年度復刻紀念項鍊，伴隨不少人度過生命重要的時光，特別挑別具意義的年份款式作為紀念。今年推出2001年HERITAGE年度復刻系列純銀與紅玉髓2款項鍊，乘載20年歲月精華，不變的是依然展現新藝術時期的復古設計，不受潮流影響，雋永耐看。

▲喬治傑生VIVIANNA BANGLE朵蘭錶2021限量珍藏款，115,000元。



喬治傑生新款2001年HERITAGE年度復刻系列項鍊，分別有紅玉髓寶石與純銀橢圓形墜子款式，外圈均點綴硫化處理後的銀質圈形弧線，為整體增添典雅韻味，萬元以內便能擁有；另一明星商品VIVIANNA BANGLE朵蘭錶也推出2021限量珍藏款，維持1968年問世以來一體成形圓滑設計的經典輪廓，但在鏡面上飾以GJ字樣美鑽，附上黑色鋼琴烤漆的精裝錶盒，更添收藏價值。

▲卡地亞今年單次發行的藍、紅與綠色Tank Must錶，單款80,500元。（圖／卡地亞提供）



卡地亞（Cartier）今年話題錶款Tank Must承襲經典款Tank Louis Cartier圓潤的垂直錶耳、羅馬數字等招牌元素，同時向1980年代單色風潮致敬，推出藍、紅與綠色面盤但沒有羅馬數字的純色石英錶，以及紅與藍色Tank Louis Cartier手動上鍊錶，兩者均採年度單次發行，更吸引人了。

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