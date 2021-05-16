戀情裡的大魔王！網揭：最受不了對象與前任的「5件事」　

▲對象與前任的任何互動，都會被現任放大檢視。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

前任總是很容易觸動現任的神經，不少女生、甚至男生都很容易因為對象的前任而大吃飛醋，有節目就曾經列舉讓現任最受不了的另一半與前任的5件事，你覺得哪個最不可饒恕？

#與前任還保持聯絡

明明分手了，但卻要以朋友相稱，三不五時聯絡，雖然兩人清清白白，但這剪不掉又理不斷的關係讓人不知所以，更是對現任的不尊重。

#保留前任送的禮物

美其名是紀念，但現任看了總是會覺得礙眼，想要保留禮物可以，但請將它們收到秘密小角落，別讓現任看了不舒服。

#和前任擁有共同朋友或群組

前任不只是一段回憶，絕對在另一半心中佔有一定的位置（除非兩人撕破臉），想當然有共同的朋友是一定的，現任請盡量不要和前任比較，只要用心對待另一半的朋友，相信他們都能感受到。

#保存和前任的合照

看到另一半和前任的合照絕對會惱火，如果強迫另一半丟掉顯得霸道，這時候應該把問題丟給另一半，若是現任很在意，他就必須積極處理讓對方安心。

#帶自己到和前任約會的地方

這件事真的犯了大忌，約會也要作功課，雖說每段感情都有不一樣的感受，但是約會循著對前任交往模式的SOP，真的會讓現任覺得很不用心。

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