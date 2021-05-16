星・變美／Jennie性感腰窩辣翻全網！火辣身材不發胖5秘訣竟有「養樂多」

▲「人間香奈兒」Jennie近日秀出一組性感美照照展現好身材。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@jennierubyjane

南韓大勢女團BLACKPINK紅遍全球，成員中有「人間香奈兒」之稱的Jennie除了有著時尚「厭世臉」，還有著凹凸有致的好身材，清純又性感的魅力讓她人氣居高不下。近日她曬出一組為品牌Calvin Klein拍攝的美照，大秀性感美背和纖腰辣翻粉絲，更讓許多人羨慕不已。其實擁有緊實身材曲線的她曾透露自己不喜歡節食，維持好身材不發胖的全靠以下5招小秘訣。

▲Jennie平時運動量大，不會刻意節食和忌口。



1.不吃重口味食物

Jennie曾透露平時練舞、表演，運動量很大，所以她不會刻意節食，也沒有特別戒糖或不吃澱粉，但她一定會避開重口味的食物，飲食上以清淡低鹽為主。因為太辛辣或重鹹食物不僅容易讓人水腫，也會使代謝變慢，還會刺激食慾，讓人不小心越吃越多。

2.先吃蔬菜水果再吃肉

除了清淡飲食，Jennie還會在用餐順序下功夫，她在吃飯時會先很大份的蔬菜、水果，吃到約五分飽再吃魚肉或牛肉類，攝取大量纖維和蛋白質，幫助身體代謝。

3.排毒果汁＋多喝水



Jennie也分享過，自己每週都會喝一杯排毒果汁幫助促進消化代謝，而且不管是工作或休息時間，她都會隨身攜帶水瓶，提醒自己多喝水，加速代謝也能避免水腫。她有空的時後還會用ROSÉ媽媽的食譜自製雞爪煲湯來喝，富含膠原蛋白，有飽足感，還能養顏美容，讓肌膚更Q彈。

4.養樂多滿足甜食慾望

很多女生都愛吃甜點，而其實Jennie也是甜點控，她曾分享過2招小秘訣不怕胖。想吃甜點時，她會將吃的時間移到消化較好的中午時段，同時搭配蔬菜沙拉一起吃；另外，她的冰箱裡常備有養樂多這類乳酸飲料，她嘴饞想吃甜食時，也會以乳酸飲料來滿足自己，而且乳酸飲料還含有乳酸菌，也能幫助腸胃蠕動。

5.空中瑜伽讓身材曲線更好



身為大勢女團成員，Jennie常需要練舞和排練，平均一天會練3～4小時，表演前一天甚至會到6～7小時，本身運動量就很大。她曾在韓國節目上，自己現在都把運動當作舒壓的一種方式，所以喜歡做一些比較溫和、緩慢的運動，像是她很喜歡做瑜伽、皮拉提斯，尤其是空中瑜伽，不僅能拉伸身體，同時也能訓練到核心，讓身材曲線更纖長緊實。

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