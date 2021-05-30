「最瘋狂聯名」盤點！Supreme紅冰箱存在感滿分　AMBUSH香檳喝了變潮　

記者王蓁蓁 / 綜合報導

眾所皆知潮牌大神SUPREME，只要一推出單品就能造成潮流界一陣瘋搶，跨界聯名更是一次又一次的顛覆我們想像，與NIKE、The North Face等運動潮牌聯名早已不是什麼新鮮事，來看看近幾季Supreme又做出什麼驚人之舉 ; 同樣掀起潮流迷們追崇的AMBUSH也在最近攜手法國酩悅香檳（Moët & Chandon）推出聯名系列，打造全新極簡瓶身包裝。

近期最令人驚訝的跨界聯名不外乎是Supreme與義大利質感家電品牌SMEG的聯手，將最具標誌性的FAB28復古冰箱，注入Supreme的經典鮮紅，彷彿沒寫完般座落在冰箱中央的Supreme Logo吸睛又搶眼，簡直是要令潮流迷瘋狂，除了外觀之外，實用性當然也不容小覷，將SMEG原先有的規格照表全搬來，一點都不用擔心購入「廢」物。

▲印有Supreme Box Logo的紅色OREO香草雙層夾心餅乾，曾席捲潮流圈。（圖 / 翻攝IG@supremenewyork）

▲Supreme X Wheaties早餐燕麥片。（圖 / 翻攝IG@supremenewyork、＠supreme__hustle）

繼印有Supreme Box Logo的紅色OREO香草雙層夾心餅乾席捲潮流圈，Supreme後來又攜手美國知名燕麥品牌Wheaties，推出了「史上最潮早餐麥片」。Wheaties擁有「每個美國家庭必備早餐」的都市傳說，SUPREME X Wheaties運用嘻哈圈最愛的迷彩撞色作為聯名包裝，即便不吃，擺在家中也是賞心悅目。

▲Supreme X YASHICA MF-1傻瓜底片式相機。（圖 / 翻攝IG@supremenewyork、＠supreme__hustle）

腦洞開不完的Supreme在今年春夏系列，與日本相機品牌YASHICA合作，打造出濃厚復古韻味的MF-1傻瓜底片式相機，除了不可少的經典「Supreme」紅，聯名也推出了簡約的黑色，最重要的是它可以替換底片，並非一捲底片拍完即沒用了的即可拍相機，是可以恆久使用的款式，CP值超級高！

▲AMBUSH X 法國酩悅香檳 Moët & Chandon 推全新聯名限量瓶身。（圖 / 翻攝IG@ambush_official)

潮流品牌AMBUSH也在近幾年引起潮流迷們追捧，此次更是大刀闊斧被有著152年歷史的法國酩悅香檳（Moët & Chandon）邀請聯名、並重新設計瓶身外觀，是品牌自1869年問世以來，首次找來藝術家推出限量包裝。

▲由AMBUSH品牌主理人Yoon親自操刀設計。（圖 / 翻攝IG@ambush_official)

以前衛風格著稱的AMBUSH品牌主理人Yoon，首先將香檳頸身原先金色的包裝，轉為低調黑配色，而瓶身中央的標籤則改成全白樣貌，就連上方的文字也以浮雕呈現，極簡風格彷彿藝術品般，令人格外想收藏，聯名系列也將部分收入捐贈給「世界土地信託」（World Land Trust）於保護生態與稀有、瀕臨絕種等動物之環境，不忘致力於慈善愛心公益。

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