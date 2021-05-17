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精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美　一秒爆擊少女心臟

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖／翻攝品牌官網

口罩雖然早已成為外出必備配件，但隨著疫情爆開，囤貨、戴緊口罩防疫再度成為重要焦點，各大精品品牌包括LOUIS VUITTON（路易威登）、BURBERRY、FENDI.....等也陸續推出口罩，只要在內裡多加一層醫療級口罩，就能展現時髦與實用性兼具的功效，《ET FASHION》一次盤點整理，口罩戴好戴滿，也要戴美。

LOUIS VUITTON

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV粉嫩針織口罩，NT$10,300 。

LV 2021 早秋以明亮、繽紛的色彩打造系列，親膚的針織材質，是女孩們無法招架的粉紅配色，簡約設計點綴上經典的LV標誌彰顯收藏價值，還貼心附上可愛的老花收納袋，純絲的質料手感極佳，除了口罩之外，也可以用來放入女孩們的口紅、粉餅等小物，CP值不容小覷。

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV針織口罩有單色也有Monogarm老花圖案，NT$10,300。

LV也有其他的針織系列口罩，極簡百搭的黑色款式、綴滿Monogarm老花圖樣，都提供時尚迷們更多搭配選擇。


BURBERRY

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲BURBERRY經典格紋口罩，NT$4200。

BURBERRY將經典的格紋老花注入棉質口罩，除了柔軟的觸感外，品牌以再生面料製作，分出了S、M、Ｌ的尺寸，符合各種臉型需求，BURBERRY採用抗菌技術，讓口罩可以過濾基本細菌與環境顆粒，追求時髦之餘，不忘響應公益，每售出一個口罩，BURBERRY便會捐贈售價的20％給COVID-19防疫基金會，別有意義。

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲BURBERRY 單色卯釘口罩，NT$4200。

若是不想那麼高調，BURBERRY也以同樣規格，在官網推出全新的單色口罩，有少女們最愛的奶茶色、療癒的寶寶藍、淡粉色，以及低奢的全黑款式，口罩側邊的金、銀飾卯釘則增添了細節。

FENDI

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲FENDI 粉紅色緞面口罩，NT$ 19,800。

外側是真絲緞面，內裡則以舒適的棉質製作，口罩粉嫩的絲綢光澤，意外在視覺上帶來居家的療癒感，FENDI在口罩原先就有的耳掛兩側附上長緞帶，並刺上「FENDI」字樣展現細節，可以在後方綁上蝴蝶結的長緞帶，一秒擊中女孩們心臟，在防疫造型中仍舊搭配出多樣風格。

MICHAEL KORS

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲口罩盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲MK老花口罩，NT$ 1240。

佈滿了MK老花的棉質口罩，率性吸睛的圖樣，適合喜歡個性、街頭風格的人，尺寸上同樣貼心分有S、M、Ｌ，並有咖啡與黑白配色可以選擇，不到台幣兩千元的親民價格，對小資女們來說，是輕鬆就能入手的精品口罩。

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關鍵字：

LV, LOUISVUITTON, FENDI, BURBERRY, 口罩

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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