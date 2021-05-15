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LIFE・經典／新型態的收納浴簾　小巧思改變浴室大空間

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▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

▲以捲簾變成收納式浴簾的設計，在集資網站大受歡迎。（圖／翻攝indiegogo，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

浴室在家中是每個人最常使用到的空間，然而在寸土寸金的都市中，該空間的規劃往往也是第一個被縮小的選項之一，加上雜物多，一不小心就成了凌亂之所，近期有款收納浴簾JoyFous在集資平台上架，將捲簾的概念應用在浴簾上，讓浴室的整體視覺感都變乾淨了。

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

許多小家庭住宅在浴室可能無法做到乾濕分離，往往都是浴缸結合沖澡使用，水的噴濺就採用浴簾來處理，但就會面臨線條散落、潑水流至地面、清潔不易的狀況，若是採用玻璃或透明門片，則可能也會面對空間狹窄、破裂與價格昂貴的狀況。

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

新型態的浴簾JoyFous採用橫向式捲簾設計，透過可收縮的軌道，只要固定在浴缸其中一旁的側面牆上便可使用，這樣的設計方式只要軌道與浴缸密合，就不會有潑水透過縫隙流至地面的狀況發生，此外許多浴簾被詬病的「發霉」，JoyFous則號稱使用3層防霉材料來解決。

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

其防霉材質包括最外層的防水層，可阻擋水分子進入，達到防霉的效果，而中間層則使用玻璃纖維製成，可以讓空氣進入並流動，且也經過跟露營裝備相同的防水處理，強調可以避免發霉的狀況，使用方式則將軌道拉好，並從另一端拉起捲簾至浴缸尾端的牆面固定即可。

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

由於操作相當簡單，加上在平常時候，JoyFous可以完全收納至牆面中，讓浴廁整體的視覺感更加清爽，安裝方式也相當簡易，最重要的是這款看似簡單的設計，大大改變了浴室的整體風貌，短短時間就跨過多達8倍的量產門檻金額。目前JoyFous在indiegogo集資平台上架，售價為99元美金，折合台幣約2,800元。

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

▲收納式浴簾。（圖／翻攝indiegogo）

關鍵字：

LIFE, 經典, 浴簾, 巧思

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