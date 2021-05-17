適當日曬竟能減重！研究：「固定時間」曬20分鐘，瘦身效果好

▲研究指出夏季有助減重，適當日曬有幫助。（圖／翻攝自IG/seungok_yu）

編輯/ Amber

戶外陽光毒辣，不少保養專家都強調防曬的重要性，做好防曬不僅曬不黑，也曬不老。不過就另一角度來看，適當日曬能補充維他命D，能趕走憂鬱，更有加拿大研究指出，曝曬在陽光之下，還能幫助減肥。

每到夏日女生就變得好忙，為了穿上泳裝而積極瘦身，更要勤塗防曬以免曬黑、曬老，但根據加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）一項研究指出，曬太陽能減少儲存脂肪的細胞器，進一步達到減重功效。

▲夏天日照較長，減重機率也大為提高。（圖／Unsplash，以下同）

研究團隊進行對照實驗，一組將部分脂肪細胞放在波長較短的藍光下，照射4小時，另一組則是將脂肪細胞放在黑房內，實驗兩周後發現，被藍光照射的脂肪細胞內的脂肪器較黑房內的體型來得小。

負責此研究得教授Peter Light補充，雖然藍光對減重有效，但若使用日照燈或是藍光燈，效果則不如陽光，他強調只有強烈光線，才能穿透皮膚層。但為此，他也並不鼓吹大家為了減重而過度曝曬在陽光下，只是說陽光對減重多少有加分作用

▲不用刻意曝曬，只要在室外走動20分鐘就有效果。

不只如此，英國《每日電訊報》也曾引述美國西北大學醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的研究，內容指出早上吸收越多陽光者，身高體重指數（BMI）較一般人來得低，因此建議民眾把握早上8點至中午12點，在室外走動20分鐘，不僅能調整生理時鐘，同時促進新陳代謝，進一步維持體重。

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