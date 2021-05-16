星巴克5月買一送一優惠全取消　雙北門市僅供外帶

▲星巴克宣布5月份買一送一活動取消。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情狀況越發嚴峻，星巴克即起宣布，取消5月份所有行銷活動，包括既定的買一送一優惠，此外因應雙北疫情升級，位於雙北地區的星巴克單店門市，全部僅提供外帶服務，店內座位不可使用，而百貨型門市則不在此限。

中央流行疫情指揮中心今（5／16）宣布，新確診人數飆破200多例。已為社區感染狀況，多數確診者足跡的台北與新北市，也在昨天升級為防疫第三級，連鎖咖啡星巴克則宣布，因抗疫優先，門市營業及行銷活動即日起至6／8進行調整，包括買一送一等行銷活動全數暫停。

取消活動包括：

【檔期活動】

● 5/17(一) 星巴克LINE好友專屬驚喜

● 5/19(三) 安心外帶好友分享

● 5/20(四)-6/4(五) LOVE SUMMER數位體驗

● 5/20(四)、5/27(四) COFFEE DAY 咖啡生活日

● 5/21(五)、5/28(五)、6/4(五) NITRO DAY

【星禮程活動】

● 5/18(二) 金星級會員專屬 指定品項 雙倍贈星

週末好星情 Bonus Star

另配合雙北地區防疫三級警戒，星巴克也宣布雙北地區門市僅提供外帶服務，座位區及廁所暫停使用，而部分商場及百貨型門市則依其規定不在此限，入店也須掃描門市內POP上QR code進行實聯制登錄。