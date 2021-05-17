孟耿如當霸氣新娘　千萬蛇珠寶上身　

▲孟耿如戴寶格麗Serpenti系列頂級珠寶搭配Nicole + Felica白紗禮服。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

黃子佼與孟耿如去年3月登記結婚，因新冠肺炎疫情將證婚儀式、派對與晚間家宴延至昨日（16日），無奈近日疫情升溫攪局，夫妻倆只能取消，昨釋出原定行程要穿的婚紗照與大眾分享，孟耿如選戴寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇珠寶搭配剪裁俐落的禮服，優雅又霸氣。

▲孟耿如穿白紗搭配的寶格麗Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石項鍊，10,500,000元。





▲寶格麗Serpenti系列頂級玫瑰金鑽石手環（左）3,500,000元，Serpenti系列頂級白K金與黃K金鑽石耳環2,550,000元。



孟耿如對簡潔風格情有獨鍾，所選的Nicole + Felica婚紗與禮服沒有繁複珠繡裝飾，全靠好質感的緞面布料與大器的剪裁撐出氣勢，華美的裝飾留給寶格麗千萬元珠寶，她穿白紗搭配蛇鱗紋圖案構成的玫瑰金鑽石項鍊、相同設計概念鑲珍珠母貝與鑽石的手環，以及具象蛇首造型的耳環。

▲孟耿如的深藍色晚禮服造型簡潔大方，耳際的寶格麗耳環成為亮點。



換上另一套深藍色的魚尾晚禮服，孟耿如讓頸部留空露出漂亮的鎖骨線條，僅搭配呼應服裝色調的寶格麗Divas’Dream頂級藍寶石與鑽石耳環、Serpenti Viper系列鑽石手環，當最美新娘。

▲寶格麗Divas' Dream系列頂級白K金鑽石耳環（左）2,400,000元，Serpenti Viper系列白金鑽石雙圈手環1,493,000元。



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