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孟耿如催淚婚紗照壓軸曝光！「家宴取消」換台牌白紗、魚尾裙美翻

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▲NICOLE+FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲黃子佼及孟耿如原訂昨（16日）舉行證婚儀式。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

藝人黃子佼及孟耿如原訂昨（16日）舉行證婚儀式及家宴，本土疫情升溫下就此取消，而孟耿如身穿白紗的畫面於當日悄悄曝光，先以台灣設計師品牌NICOLE+FELICIA婚紗彰顯優雅肩頸線條，再換上一襲湛藍色魚尾晚禮服，甜美氛圍令人稱羨。

▲NICOLE+FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲NICOLE+FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如婚紗出自台灣設計師品牌 NICOLE+FELICIA秋冬系列 。（圖／品牌提供）

黃子佼及孟耿如原訂去年（2020年）4月舉行的婚禮延期至昨日，沒想到又遇到疫情加重，只好就此取消。而孟耿如原在婚禮上亮相的兩套禮服，同樣在昨日曝光，婚紗出自台灣設計師品牌 NICOLE+FELICIA秋冬系列，畫面中孟耿如綁起優雅低馬尾，配戴BVLGARI珠寶，白色緞面長擺禮服簡約不失隆重，上身則採用貼身俐落的剪裁方式，襯托孟耿如柔美的肩線。伴隨裙襬抓皺設計豐富層次感，宛如公主般亮麗。

▲NICOLE+FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲NICOLE+FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如以藍色魚尾晚禮服展現優雅氣質 。（圖／品牌提供）

另一套則是藍色魚尾晚禮服，氣質深藍色迎合孟耿如的白皙肌膚，而一字肩設計將身材巧妙流露，加上上緊下寬的魚尾裙剪裁修飾，讓S曲線完美呈現，遊走於甜美與優雅之間恰到好處。

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關鍵字：

NICOLE+FELICIA, 孟耿如, 黃子佼, 結婚, 疫情, 新冠, 肺炎, 武漢

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