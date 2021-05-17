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林可彤生完只胖9公斤！「孕期吃超飽菜單」曝光…還加碼堅果零嘴

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▲▼林可彤 。（圖／翻攝自IG）

▲林可彤昨（16日）順利產下二胎男寶寶 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星林可彤2017年與銀行副總裁武廣明（Tom）結婚，昨（16日）順利產下二胎男寶寶，她曾透露懷胎期間十分辛苦，因為子宮頸過短，一度受到醫生強制要臥床安胎。不過林可彤孕期僅胖了9公斤，上個月時挺著「9個月孕肚」，出席自家運動品牌記者會，體態纖瘦依舊，也特別與《ET FASHION》分享了孕期「三餐菜單」，吃得健康還能擁有好身材。

▲▼林可彤 。（圖／翻攝自IG）

▲▼林可彤 。（圖／翻攝自IG）

▲林可彤懷二胎期間僅胖9公斤。（圖／翻攝自IG）

林可彤順利產下二胎寶寶，體重僅增加9公斤，上個月亮相新品發佈會時，挺著9個月孕肚四肢依舊纖細，如何維持身材？她提到：「上一胎胖了12公斤真的要減很久，所以這次在飲食上比較節制，澱粉少量、容易胖到寶寶的牛肉少吃，容易胖到自己的豬肉幾乎不吃。」林可彤透露只吃雞肉與大量蔬菜，再加上這胎的工作量也比上一胎來得忙碌，一直練習瑜伽到七個月，加上一些彈力帶的阻力運動，所以線條跟身體的緊實度都不錯，體重相對也控制得宜。

▲▼林可彤 。（圖／翻攝自IG）

▲林可彤笑稱防疫期間適合坐月子。（圖／翻攝自IG）

關於外界好奇的「孕期菜單」，林可彤也分享，她從不吃「太甜」的東西，像是糖分高的果汁從來不碰，過甜的水果一天最多只能吃一個手掌，至於低脂的雞肉、菇類、蔬菜都要多吃，也能促進消化。且完全不吃宵夜與零食，若是餐與餐之間感到飢餓，則會吃堅果增加飽腹感。

【林可彤孕期三餐組合】

早餐：一根香蕉＋無糖拿鐵或一顆雜糧饅頭＋無糖鮮奶茶

午餐：湯麵或乾麵＋燙青菜

晚餐：
一碗五穀米飯＋大盤炒青菜和雞肉料理
一碗五穀米飯＋大盤炒青菜和煎魚料理

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關鍵字：

林可彤, 懷孕, 孕期, 減肥, 減重, 菜單, 健身

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