劉嘉玲腳一翹露「漁網」變海洋風　百萬蛇錶救援當時髦女

▲劉嘉玲出席香港豪門千金林明珠舉辦的晚宴，翹腳時流蘇褲竟出現漁網效果。（圖／翻攝carinalau1208 IG提供）

記者陳雅韻／台北報導

55歲女星劉嘉玲日前出席香港豪門千金、Pearl Lam Gallery（藝術門）老闆林明珠舉辦的晚宴，她身穿貝殼圖案黑色上衣搭配黑色流蘇褲，一如她的時髦風格，只是她一翹腳，帶有褲子瞬間變成「漁網」狀，讓她的美腿若隱若現，也有網友聚焦在她的臉部肌膚，直呼：「好緊！」

▲劉嘉玲學身後的雕像擺pose，腕上繞五圈的寶格麗Serpenti Tubogas錶非常搶眼。（圖／翻攝carinalau1208 IG提供）

劉嘉玲的時尚品味有目共睹，勇於挑戰各種風格服裝，出席朋友舉辦的藝術晚宴，雖然是穿褲裝，但選擇一款具光澤感的黑色流蘇褲，就能展現華麗與隆重感，沒料到她腳一交疊，褲子變漁網，恰好呼應上衣的貝殼變成海洋主題穿搭。

▲劉嘉玲戴的寶格麗Serpenti Tubogas五圈腕錶，1,003,000元。（圖／寶格麗提供）

藝術品也是劉嘉玲所愛，她俏皮隨雕像姿勢擺出相同pose留影，腕上環繞五圈的百萬元寶格麗（BVLGARI）Serpenti Tubogas腕錶跟著搶鏡，整只錶由精鋼弧形錶殼、玫瑰金與精鋼錶圈構成蛇的姿態，錶冠鑲嵌1顆蛋面形切割紅碧璽，存在感強烈。

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