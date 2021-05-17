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【持續更新】SOGO、誠品、微風全台39店縮短營業時間

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▲▼ 台中七期,台中房市,台中7期,七期重劃區,台中大遠百,台中新光三越,西屯區,台中百貨公司,台中七期大遠百,台中七期新光三越 。（圖／記者張菱育攝）

▲遠百宣布全台11間分店調整營業時間，本圖為台中大遠百。（圖／記者張菱育攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣社區感染疫情持續升溫，今（5／17）大型連鎖百貨遠百開出第一槍，表示開門時間將延後至中午12點，晚上也從9點半提前至8點閉館，其他包括SOGO、誠品、微風、台茂購物中心全台共38間百貨也即起縮短營業時間。

【遠東百貨】

遠東百貨在全台共有12間分店，今（5／17）對外宣布從5／17至5／28期間，不分平假日，營業時間調整為12：00至20：00，因全台分店開門時間不一，平均縮短營業時間1至3小時不等。

業者表示，縮短營業時間搭配全面實施入館「實聯制」登記，並且入館登錄後，在餐飲、專櫃、超市等特定區域，必須實施再度的「二次實聯制」登記，希望提供消費者安心的購物環境，另營業時間將採滾動式方式調整，請消費者隨時注意各店網路公布。

【誠品生活】

誠品生活也宣布，旗下包括信義、西門、松菸、南西、板橋、站前、亞東醫院等11間門店，即起營業時間提早至晚上8點打烊，開門營業時間仍照常不受影響。

▲▼敦南SOGO館求售，最終由皇翔建設以130億得標，圖為敦南SOGO館外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲SOGO下午2點左右宣布縮短營業時間，圖為敦南SOGO館外觀。（圖／記者湯興漢攝）

【SOGO百貨】

而全台有8間分店的SOGO百貨，宣布自5／18起調整營業時間，百貨從上午11：30至20：30；超市9：00至20：30，每天約縮短1.5小時。百貨員工也採分流上班機制，分AB組輪流上班，雙北地區有需要的員工也可申請「防疫照顧假」。

【微風】

微風則在下午3點對外宣布，5／18至5／28包括微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，營業時間縮短為中午12：00至20：00；微風南山及微風信義高樓層餐廳，則視各店消費者需求營業時間調整。

【台茂購物中心】

桃園台貿購物中心下午2點半左右也宣布，因應防疫升級，從5／18至5／31營業時間則調整為11：30至20：30。

【統一時代百貨】

統一時代百貨從5／18起到5／28，每日營業時間調整為11：30至20：30。

昨起包括全台有7店的環球購物中心、京站時尚廣場、台北101購物中心、比漾廣場、林口三井OUTLET均宣布縮短營業時間。

關鍵字：

疫情, 防疫, 升級, 百貨, 本土, SOGO, 遠百, SOGO, 誠品, 縮短營業時間

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