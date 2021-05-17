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Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK在全球人氣不容小覷，近日四人難得合體擔任韓版《VOGUE》六月號封面人物，除四人團體版本，還有四人分別的個人版本封面，罕見在雜誌畫報上同框，全體造型以默契黑白色系呈現，並一致搭配及腰超長髮髮型，一字排開氣場超強大，讓人不知道該看哪，其中可以發現才剛脫離妹妹頭瀏海的Lisa，又再度回歸了澎厚瀏海的洋娃娃長髮！

BLACKPINK四位成員在演出之外的時間，各自都有接不完的代言工作，也經常分別登上各國各版的雜誌，上次全員到齊拍攝雜誌畫報為去年美版《ELLE》的10月號封面，時隔超過半年，四人再次合體，照樣驚艷粉絲。

BLACKPINK這回登上韓版《VOGUE》6月號，難得四人一同出鏡並接受訪問，立馬引起全球粉絲關注。本次主題以黑白服裝呈現，Rosé穿著白色馬甲背心露出腹肌，被封為「最有誠意」，Jisoo身上的白色拼接小洋裝，胸前挖空設計展現性感小心機，Lisa與Jennie則是以黑色造型為主，Jennie露出引以為傲的直角肩、Lisa透視裝下整雙美腿全現形，四人合體強大氣場擋不住，讓網友們直呼：「合體太讚了」、「不知道要看誰才好。」

四個人在髮型上也有巧思，全部換上了及腰長髮，包括近期已朝向「空氣瀏海」邁進的Lisa，也回歸了過往的招牌妹妹頭，搭配超長的焦糖金色長捲髮造型，宛如洋娃娃一般，讓粉絲們狂呼：「金髮Lisa回歸！」、「妹妹頭再現」Rosé的髮型也很吸睛，其中一側與下巴切齊的公主切造型讓她顯得特別前衛、有個性。

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Jennie, Jisoo, Rose, Rosé, 雜誌, 登封, 畫報, 合體

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