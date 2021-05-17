超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感

▲從睡姿可窺知愛情觀。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

上班上課一天，回家躺在舒服的床上是多麼幸福的一件事情，人家都說從慣性動作能看出潛藏個性，原來連睡覺姿勢也反映出你的愛情觀，一起來看看！

#平躺仰睡

大部分的人認為最舒服的睡姿就是平躺仰睡，這樣姿勢最沒束縛感，習慣仰睡的人，個性大多大而化之、不拘小節，對朋友敞開心胸，更樂於幫助身邊的人，親切的魅力總吸引異性的目光。你喜歡自由的戀愛，不太喜歡被管束，另一半總認為你不夠在意他，總是因為這一點而吵架。

#蜷曲側睡

蜷曲側睡這種睡姿就像嬰兒在媽媽子宮內睡覺的姿勢，習慣這種睡姿的你，較為缺乏安全感，渴望被愛。自我保護感強，比較不容易和外人透露心事。愛情方面也較為被動，即便有喜歡對象也不太敢主動追求，總是擔心失敗而退縮，另一半較挑選成熟型，能給你足夠的安全感，才能夠讓你放下所有焦慮不安。

#趴睡

有些人習慣趴或是將頭埋在枕頭下睡，這類人的個性較喜歡掌控全局，連戀愛也屬於佔有慾強烈的一群，希望對方能以你為主，一切都在你的控制之中，所以遇到喜歡的對象也較為主動，積極大膽的攻勢讓人招架不住。較適合溫柔且願意配合的另一半，個性互補的你們能長長久久走下去。

#側睡

不少人都喜歡側睡，側睡則被解讀為自信有主見，凡是很相信直覺或自己的經驗，別人說的話也很難改變他的決定，另一半適合尋找價值觀相仿的人，是好朋友又是戀人，這種舒服的關係輕鬆沒負擔。

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