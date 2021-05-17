安格斯12星座一周運勢5／17-5／23　摩羯感情好事近、雙魚幸運神守護

牡羊座 3.21~4.20

遇到事情容易毛毛燥燥的牡羊座，順著三宮的拉抬，溝通與人際關係的能量轉強，社交互動上儘管仍然直來直往大剌剌的做自己，卻反能以率真的姿態贏得好感！本週「人氣」就是你的開運關鍵字，各方好友貴人能為你在工作上、金錢上帶來提攜，感情心想事成機會高，想定下來或還想再玩，就看你自己了！

金牛座 4.21~5.20

金牛座這週得發揮火眼金睛、鉅細靡遺的優勢，工作上尤其特需要全神貫注，近期的你時間完全是被榨乾，要是粗心大意有可能讓事情變得麻煩！尤其當工作佔據你大部份生活時，無暇兼顧的感情將出現警報，最好抽些時間好好照顧一下情人，單身的金牛比較沒那麼蠟燭兩頭燒，但還是要注意自己的表現。

雙子座 5.21~6.20

多了感性的注入，雙子最近個性上也有些轉變，你將變得更有同理心，更能為他人著想，也直接帶動了感情。有對象的，這週愛情運雖然不算太閃，但兩人愉快的相處，將能但其實如果有心追求，成功率還蠻高的！所以不妨在此時對心儀對象再積極些！而還沒意中人的雙子們也不妨靜心等待，一場怦然心動的戀愛即將上演！

巨蟹座 6.21~7.21

盼了許久，木星終於入8宮，所有的巨蟹適合在此時把自己的生活做個整頓，雖然這個時期家事公事蜂湧而至還是覺有點忙碌，許多事情正等著你，想要不理會都不行，但別擔心太多，但只要堅持你的原則，即使一開始沒那麼順遂，但許多事情收尾收得漂亮，就會讓你的運勢越來越好！

獅子座 7.22~8.22

獅子這週運勢平平，工作表現十分普通，就算很努力，但時機不佳，只有在桃花運勢上有比較大的變化，單身的獅子座桃花頗多，有機會遇見適合的對象，但要小心感情陷阱存在。而有對象的最近則要多關心你的情人，別因為忙碌就疏於照顧，否則很可能會發生感情的危機，特別是第三者的介入。

處女座 8.23~9.22

看起來總是一板一眼、說一是一、沒有模糊空間的處女座，本週感情、桃花運甚佳，特別是單身者有機會因為工作或活動，認識到更多的對象，今年夏天將出現愛情發生的機會。至於已有對象者，不妨趁著這週好好在工作上打拚，你積極的行動力將能為你帶來事半功倍、工作效率大提昇的好成績。

天秤座 9.23~10.22

驛馬宮位活躍，意謂著未來這週儘管疫情肆疫，都不太能擋得住天秤座一顆想飛的心，近期的你似乎厭煩了一成不變的生活模式，會想要遠行，或從事不同以往的娛樂活動，工作表現有些倒退路，也要把關好自己金錢的流向，花費在享樂、各種娛樂的開銷似乎正在增加中。桃花運勢增強，但未必是適合你的真命對象。

天蠍座 10.23~11.22

過大的壓力與過高的自我批判，讓天蠍座過去總是鬱鬱寡歡，金水木的三方良角效應，天蠍運勢獲得小小洗牌，近期總算能有著慢慢撥雲見日的好運，這陣子的你無論規劃到哪玩樂都可以玩得非常過癮開心，只是感情還需要一點時間，近期並沒有愛情的感覺，只能多交些朋友，愛情的時機似乎還沒到來。

射手座 11.23~12.21

本週開始不少星座即將迎來轉運潮，不過射手要特別小心，你被轉走的也許是好運而非壞運，雖然這週的你在某些地方很努力，但是整個過程就是辛苦付出卻沒有同等回報的感覺，無論工作或感情都可能讓你感覺到挫折連連，這個時候朋友的鼓勵和幫忙就成了你的情緒支柱，讓旁人多給你一點自信與力量。

摩羯座 12.22~1.19

誰說活潑、機靈的人才有好人緣，摩羯不善言詞、靦腆、悶葫蘆又不好笑的特質，或許過去一直讓你沒有存在感，不過這週開始多了三宮的照拂加持，屬於摩羯Style將備受注目，你的善良成為最討大家喜歡的地方，特別是單身摩羯，有機會被告白，也許屬於感情的好事就在最近發生！

水瓶座 1.20~2.18

「心如平原走馬，易放難收」，說的就是本週的水瓶！近期的你受到雙星共振影響特別顯著，來自生活、工作上的壓力，將使你容易沈迷在自己興趣或好玩的事情裡，遇見喜歡做的事情，就立刻忘了其他人事物，會完全的投入在自己的小世界之中，感情甚至也會因此大躍進！只是雖然做自己開心的事很棒，但回歸到正常生活崗位又會變得鬱卒。

雙魚座 2.19~3.20

別因為眼前的阻礙或挫折，就放棄原有的大好機會！雙魚本週借助吉星助益頗多，木星這週開始將進駐在你的本命宮位形成一大助力，只要有努力付出就不怕事與願違，不論是工作、感情，努力朝著目標前進，就不怕迷路！雖然馬上看到成果的可能性不高，但這週開始一直到明年年中，幸運之神都會默默守護你。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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