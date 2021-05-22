網友大推的8款身體去角質！保養多一步　讓肌膚光滑又咕溜

夏日穿得少，更容易露出身體肌膚，適度在身體保養中加進去角質這個步驟，就可以讓肌膚摸起來光滑又咕溜！一起來看看有哪些經典口碑、網友推薦率最高的身體去角質磨砂膏。

SABON身體磨砂膏

堪稱「磨砂膏之王」的SABON，自1997年推出身體磨砂膏獲得極高評價後，陸續延伸出臉部磨砂膏、頭皮磨砂膏、足部磨砂膏等品項，其中最經典的就屬「PLV身體磨砂膏」。

SABON身體磨砂膏擁有天然死海鹽與多種美肌植物油的獨家配方，大小適中的死海鹽粒具有多面切角，用起來舒適不疼痛，不僅能溫和磨去老廢角質、拋光肌膚，蘊含高濃度的礦物質更是肌膚活力來源。天然的植物油包含荷荷巴油、杏仁油、琉璃苣油、阿薩伊果油等等，在鹽粒與肌膚間帶來柔滑觸感，用後更會將滋潤留在肌膚上，讓眾多鐵粉一用就離不開。

SABON身體磨砂膏提供12種香氣可選擇，包括溫暖的PLV、沐浴地中海陽光下的西西里柑橘、熱帶島嶼感的香芒奇異果。其中原創的香氛PLV一次揉合廣藿香（Patchouli）的木質、薰衣草（Lavender）的靜謐、香蘭（Vanilla）的溫暖香甜，令人感受香氣豐富的層次感。

經典PLV香調表

前調：薰衣草、欖香脂

中調：安息香

後調：麝香、廣藿香、香蘭

2021年SABON為歡慶磨砂膏誕生，特別推出限量的經典PLV身體磨砂膏珍藏版，上頭繫著蝴蝶結緞帶以及SABON字樣的小吊飾。

AROMATHERAPY ASSOCIATES歡沁玫瑰三重磨砂霜

AROMATHERAPY ASSOCIATES推出歡沁玫瑰沐浴油後因為太受歡迎，因而延伸出一系列保養產品。有別於單一玫瑰香氣，這次以大馬士革玫瑰的愉悅氣息，搭配天竺葵、玫瑰草，更加入柑橘調香氣，聞起來更加有放鬆感，因此接受度非常高。

系列中的歡沁玫瑰三重磨砂霜磨砂霜擁有注入玫瑰純露的荷荷芭微粒、竹子萃取、玉米芯，三重顆粒能有效光亮肌膚，幫助角質代謝。搭配玫瑰精油滋潤保濕、玫瑰草鎮定修護肌膚，用起來非常細緻，甚至連臉部也能使用。

蜜葳特粉紅胡椒美體磨砂蜜

因應夏季大家的纖體需求，蜜葳特粉紅胡椒系列推出磨砂蜜，融合蔗糖與二氧化矽的天然磨砂配方(不含柔珠)，質地柔滑細緻如蜜一般，配方中富含雙倍粉紅胡椒、玫瑰果油與黑胡椒果油精華，在溫和拋光去除老廢角質之餘，也能細緻膚質，幫助後續保養擦上的美體精華更好吸收。

PUPA SPA身體磨砂膏

義大利國民彩妝PUPA推出的PUPA SPA居家輕保養系列，從北歐、大溪地、日本這世界知名三大SPA為靈感設計成三種不同意境、功能、香氣的產品，包含身體磨砂膏、沐浴精、精油身體乳等，在家就能輕鬆打造「全身水煮蛋肌」的身材管理。

北凜淨膚身體磨砂膏

來自北歐SPA護理，以獨特勁涼效果透過冷熱循環的方式，達到提振精神、舒緩疲勞的感受。嚴選薄荷、橘子、雪松木、鼠尾草、廣藿香等精油，帶來清爽涼感。淨膚身體磨砂膏當中使用糖晶顆粒去除身體肌膚角質，並提供保濕效果，使肌膚光滑晶瑩。

花島SPA養膚身體磨砂膏

喜愛海島的人絕不能錯過花島系列，彷彿大溪地吹來的徐徐風裡帶著梔子花的溫柔香氣。精選Monoi (梔子花香油)、摩洛哥油成份，搭配天然椰子油的糖結晶狀磨砂顆粒，清潔過程中可同時去角質並兼具保濕力。

OPI古布阿蘇磨砂淨露

添加超級水果古布阿蘇、酪梨油、白茶萃取、天然細微晶糖與維生素E、維生素C，幫助溫和去除老廢角質與髒污，讓身體肌膚回復到原生的平滑、細緻與透亮狀態，也為後續保養打下完美基礎。

House of Rose Oh!Baby親愛寶貝去角質美體霜

一直是網路上擁有極多網友好評的身體去角質。富含豐富日本溫泉水，加上以日本溫泉成份製成的去角質顆粒，接觸到體溫(約37度左右)，霜狀質地會變得更加柔軟，按摩時不易造成肌膚負擔、溫和清潔多餘老廢角質， 榮獲日本美容網站「最棒殿堂級清潔產品」。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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