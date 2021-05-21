韓系挑染新潮流！ITZY留真換上「髮帶染」　超鮮明配色回頭率極高

先前介紹許多挑染手法，從耳圈染、Sombre到Bridge染等等，跳色挑染的風潮至今又延伸出新樣貌，那就是近期回歸的韓國女團ITZY中的成員留真頭上的髮帶染（或髮箍染），鮮明的跳色回頭率超高。

髮帶染髮

髮帶、髮箍染髮，顧名思義就是將中央的髮絲以跳色的方式和前後做區隔，就像是戴上了髮箍或髮帶一樣，近期的造型中ITZY的留真共嘗試過兩種不同配色，其一是搭配這次新曲Mafia風格的黑、金跳色，對比強烈的配色更增添了整體的視覺效果，看起來更加有氣勢。

還有同樣以金色為基底，配上帶點湖水色調的淺藍色，這款配色讓人忍不住連想到迪士尼的公主，頭上繫上緞帶的模樣，莫名就想唱首Let it go~ 整體看起來更是活潑有朝氣。

區塊染髮風潮

除了較為顯眼、奪目的髮帶染髮之外，區塊染髮的風潮在韓國idol界中一直都有新的變化，像是迎接夏季到來，女歌手們在舞台上紛紛綁起了高馬尾，先前披散在髮尾的染髮，逐漸變化成「馬尾染」，以及前陣子常見的公主切，也會在髮絲的尾端區塊挑染，讓造型更顯眼。

馬尾染

像是先前以IZ*ONE身分活動的安兪真（Yujin），就曾以紅色的馬尾亮眼登場，過不了多久又換上了紫灰色的髮尾，即使是披散著髮絲也很好看。

公主切染

還有在此次回歸將公主切染上區塊染的STAYC成員尹勢銀（SEEUN），深髮色搭配帶點螢光色調的綠色跳染，在舞台上同樣非常搶眼。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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