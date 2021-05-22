解析《火神》溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷、林柏宏臉型適合的墨鏡風格

《火神的眼淚》講述了消防員的辛苦與現實中會遇到的種種困難，辛苦的消防職人值得尊敬。而夏日到來，此次根據劇中主要角色的特質和臉型，解析了各種墨鏡的搭配方案，如果你的臉型與這些角色接近，不妨參考。

實際上墨鏡在台灣是一個相當實用的配件，一年四季的台灣都有豐沛陽光，無論工作還是旅行，擁有一副好的墨鏡可以陪伴你長長久久，又能增添造型亮點。但是在挑選墨鏡時，最重要的必須了解自己的臉型適合什麼樣的墨鏡。

▲夏日到來，根據不同臉型選擇適合自己的墨鏡款式。

臉型搭配解析

偏圓臉

偏圓的臉型，顧名思義整張臉的線條不太明顯，既然如此就需要盡量避免圓框墨鏡，同理和穿衣服時，身材較豐腴的朋友不適合穿太圓潤線條的服裝。此時你可以選擇有明顯角度的大框墨鏡，如此能修飾臉型，又能讓臉型更立體，增添氣勢。

倒三角臉



倒三角臉在國外也有心型臉的別稱，也就是臉型像上寬下窄的愛心般，為了不能臉型有「頭重腳輕」的感覺，可以選擇方框墨鏡或是眉框墨鏡，為整體臉型取得平衡，展現時髦氣質。

鵝蛋臉

鵝蛋臉可以說是所有臉型中最不挑鏡框的臉型，黃金比例的臉蛋，基本上各種類型的墨鏡都適合，編輯會建議，如果本身臉型不挑墨鏡，不妨大膽地嘗試近年流行的小框墨鏡，九○年代的復古氛圍，時髦又前衛。

窄長臉



臉型較長的朋友，兩頰距離通常會偏窄，為了避免讓臉看起來更長，可以選擇大面鏡框的墨鏡，如此可以平衡整臉比例，又能突顯本身窄型臉的特色。

劇中角色臉型解析



溫昇豪

由溫昇豪飾演的邱漢成，是劇中分隊裡的資深消防員，也是隊員們的前輩，除了工作認真，私底下對家人也是有著滿滿的愛，負責任的心態也讓他一肩扛起許多事情，如此男人味的展現深受歡迎。而邱漢成偏瘦長的臉型適合選擇大面的鏡框，比如飛行員墨鏡都能讓他更添男人魅力，展現不羈型格。

▲由溫昇豪飾演的邱漢成在劇中的暖男特質深得人心

陳庭妮

由陳庭妮飾演的徐子伶，是分隊裡唯一的女隊員，希望在男生比例較高的消防領域中證明自己，劇中溫柔堅強的女性特質吸引不少粉絲，在當今講究平等的年代，徐子伶自信且獨立的女力特質令人欽佩。而徐子伶較窄長的臉型輪廓，可以先依照個性選擇中性風格的墨鏡，不被性別侷限的特質也是近年時尚圈的重點趨勢，展現現代女性特質。

▲由陳庭妮飾演的徐子伶，堅定溫柔的女力特質令人欽佩。

劉冠廷

「戲劇黑馬」劉冠廷在劇中飾演的林義陽，是一位看似有著火爆個性，實際上會為了同伴赴湯蹈火的義氣男兒，有顆溫柔之心，追求公平與正義。而林義陽偏心型的臉型輪廓適合平框或是眉框的墨鏡，除了不容易退流行外，實在穩固的特質也與角色個性不謀而合。

▲「戲劇黑馬」劉冠廷在劇中追隨正義且樂於助人的個性深深吸引觀眾

林柏宏

由林柏宏飾演的張志遠，雖然有些自戀氣質，但開朗樂觀的個性也讓人看了能夠會心一笑，工作時全力以赴的他，熱血的專注氛圍更渲染著觀眾。而張志遠幽默帶些調皮的特質，適合選擇帶有玩味細節的特殊款式，比如鏡框和鏡片可以嘗試較明亮的色調，而張志遠臉型下方的輪廓較方正俐落，可以選擇偏圓的鏡框修飾臉型，讓臉蛋更完美，展現自信型格。

▲由林柏宏飾演的張志遠，幽默樂觀的個性讓人看了會心一笑。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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