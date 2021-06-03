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最有社交恐懼症的星座TOP 4！雙魚天氣不好也影響、摩羯默默當空氣

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俗話說：「一樣米養百樣人」，每個人的個性都是獨一無二，有些人喜歡熱鬧交友廣泛，有些人比起人多的熱鬧場合，更喜歡享受獨處時光，一起來看看在12星座中最容易有社交恐懼症的星座TOP3大公開！

TOP3 天蠍座

話說天蠍座是極度悶騷的星座，有這種帥哥美女齊聚一堂的場合，他哪有拒絕的道理，但就如同前面說的，規模小一點，十人以內的負擔還沒那麼重，天蠍甚至可以成為小型聚會裡優雅風趣的焦點。

但如果是龐大婚宴場合，慶功宴、奧斯卡頒獎典禮等，他們的壓力就來了，一方面是大量不熟的朋友湧入，讓蠍子完全無法自在表現，另一方面太擔心自己給別人留下不好的印象、平淡沒品味的印象、沒有印象，如此胡思亂想、擔心東擔心西之下，當然就難免有嚴重的社交恐懼症上身囉！

TOP2 雙魚座

講完土象再講水象，水象的雙魚座、天蠍座榮登社交恐懼症TOP2、TOP3！這兩位天生都具有敏感玻璃心的體質，面對小眾倒也罷了，如果面對人群眾多的聚會喜宴場合，就會交雜著「期待又怕受傷害」等內心戲。

特別是「戲分很重」的雙魚座看其來低調，其實默默希望成為場中亮點，但又擔心場中有比她更吸睛的、更受人歡迎的，寧可不出席，或場子裡有討厭的反感的人、場子裡有親人／心上人，更還有一些今天星象不佳、天氣不好、沒心情等等說不上來的眉眉角角，都是讓魚兒有社交恐懼的重大因素。

TOP1 處女座、摩羯座

兩個土象星座「處女座」、「摩羯座」可說是社交恐懼症TOP1，處女座本身自信心不足，對於各種人多場合，總覺得被別人用異樣眼光關注（其實哪有）、總覺得自己不夠完美，因此會下意識的懼怕眾人、懼怕人多場合。

除非裡頭有自己要好的麻吉，還勉勉強強可以壯膽，要是大家都不熟，那種不自在的感覺只會讓處女座在這些場合度秒如年、如坐針氈。

摩羯座更是其中的場面王，會盡可能的把自己裝扮的正常、合理、沒有亮點，談吐應對雖然有禮卻又太像沒溫度的工具人，以致大家都不會在他身上留下太多印象，最後摩羯默默閃退也不太會有人發現，搞半天最後卻像沒出席，這就是摩羯社交時內心最大的恐懼啊！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 天蠍, 雙魚, 摩羯, 處女

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