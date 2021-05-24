O型腿女孩必學5大穿搭！這些單品是救星　直筒褲超顯腿長又時髦

深受O型腿困擾的你，除了可以靠後天矯正外，也能從穿搭上下手，只要選對單品就能透過穿搭把惱人的O型腿藏起來，像是韓國少女時代成員潤娥、中國女星楊冪、古力娜札...都是有O型腿的明星代表，遲遲不敢露出雙腿見人的你，不妨學習她們的穿搭技巧，往下滑看５大Ｏ型腿救星：

O型腿穿搭1、直筒褲

有O型腿的你，一秒鐘也別猶豫，回家把衣櫃中所有的合身褲斷捨離，全都換成寬鬆的直筒褲，直筒設計可以隱藏O型腿彎曲的形狀，可以像潤娥、楊冪選擇高腰的版型，還有拉長腿部線條的視覺效果，整體的比例也更修長。

O型腿穿搭2、寬褲

除了直筒褲之外，寬褲可以說是O型腿女孩最佳選擇，寬鬆的版型可以遮掩雙腿間縫隙，還能把較肉的部位隱藏起來，近幾年流行高腰的版型設計，搭配短版上衣或是碎花印花圖案襯衫，是今年務必學會的春夏穿搭。

O型腿穿搭3、A字裙

到了熱情的夏日，穿不住牛仔褲、長褲的女孩，可以選擇高腰下擺成傘狀的A字裙，雖然O型腿會露出來，不過A字裙能有效的分散腿部焦點，不過要避免選擇過短的裙子，恰好在膝上位置的A字裙是最有效修飾的版型。

O型腿穿搭4、魚尾裙

還有就是上窄下寬的魚尾裙，不論是連身魚尾洋裝或是單一件魚尾裙，都能修飾O型腿且展現姣好的身材曲線，像是潤娥的長袖魚尾洋裝或古力娜札的細肩帶魚尾洋裝，都有拉長腿部線條的效果，同時還能展現氣質的女人味。

O型腿穿搭5、過膝裙

最後是最容易穿搭的過膝長裙，好比潤娥身上的一件式洋裝或長裙，遮住腿部彎曲處，並露出小腿最纖細的部位，將O型腿完全隱藏起來，是最簡易修飾O型腿的穿搭技巧。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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