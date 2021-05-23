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許瑋甯演技再突破！從《紅衣小女孩》→《當男人戀愛時》經典電影造型回顧

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熱映國片《當男人戀愛時》在台灣突破四億票房，讓女主角許瑋甯人氣再度飆漲，2003年以模特兒身份出道，對演戲有興趣的她，隔年決定轉戰戲劇圈，陸續接下偶像劇《惡作劇之吻》、《下一站，幸福》、《醉後決定愛上你》、《16個夏天》的演出，不甘於小螢幕的演技表現，許瑋甯於2014年投身電影圈，朝著大螢幕的電影之路邁進。

2015年憑著電影《紅衣小女孩》為自己打開亞洲知名度，演技大爆發獲得無數戲迷喜愛，在2016年的台北電影節獲得最佳女主角殊榮，也在同年入圍第53屆金馬獎最佳女主角提名，隨著2021年《當男人戀愛時》上映，有進戲院觀賞這部片的戲迷，應該能感受到許瑋甯在演技上的突破，她與邱澤的搭檔合作，更是電影票房突破4億的主要原因。

以台灣家喻戶曉的都市傳說為背景的驚悚電影，故事描述許瑋甯是一名廣播主持人，有一天男友奶奶失蹤，接著男友也離奇消失，為了尋找男友及奶奶，所遇到的詭譎事件。許瑋甯在一部曲中穿著輕便T-Shirt搭配登山外套全副武裝和搜救隊一同上山搜救，在二部曲中上山尋找男友及奶奶的她也失蹤在山裡，並成了被附身精神狀況不穩定的樣子，削半眉的造型搭配長版寬鬆的服裝造型，加上精湛的演技，讓整部片又多了一絲詭邪氣氛。

《失控謊言》

改編自台灣1967年發生在台北市萬華區七彩藝苑命案的真實故事，一宗命案居然牽扯了三個偶然重疊的生命，劇中許瑋甯是已婚的家庭婦女，但與丈夫彼此感情不睦，意外結識髮藝店老闆為愛逃亡，在那個保守的年代，家庭主婦多以簡約樸素的造型，為了方便做家務多以褲裝來搭配，也有以襯衫當內搭配上毛衣，多層次的穿搭既能保暖又舒適。

 《目擊者》

將驚悚、懸疑、推理全融入到了這部電影，故事講述社會線記者小齊因為一次車禍進而發現九年前的車禍懸案，許瑋甯飾演小齊在報社的主管，身為上班族的她，在造型上多以襯衫搭配過膝窄裙或緊身褲，營造出專業、幹練的角色形象。

 《當男人戀愛時》

由邱澤與許瑋甯領銜主演的電影《當男人戀愛時》，故事講述邱澤到醫院向女主角父親討債一見鍾情的愛情故事，許瑋甯在劇中飾演一名努力還債的農會員工，穿著以樸素、正式的制服套裝登場，下班後則換上休閒風Polo衫、T-Shirt等，能感受到她被生活壓力所逼，沒有多於金錢、時間浪費在打扮自己。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

《當男人戀愛時》許瑋甯演技再突破！從模特兒轉戰演員之路，《紅衣小女孩》、《失控謊言》...經典電影造型回顧

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 當男人戀愛時, 許瑋甯

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