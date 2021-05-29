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從韓網到小紅書都在畫清透「無眼影妝」　甜美感、帥氣感都變得出來

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今年日常妝趨勢偏向自然、裸色，以修飾輪廓的線條為主，打造乾淨、通透的妝效，在眼妝上不講求色彩鮮豔，所謂的「無眼影妝」應運而生。

無眼影妝容？

所謂的無眼影妝容，並不代表真的完全不使用眼影，而是透過和膚色相近的霧面色系打造陰影，達到替眼皮消腫的效果，再運用眼線、睫毛膏等等，加強整體的深邃度，妝容看起來乾淨且通透，可以打造甜美無辜的初戀感，也能透過眉毛的角度和畫法，讓妝容更俐落有英氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

英氣感無眼影妝容

想要打造英氣感，眉毛的角度、毛流感不能忽略，除此之外整體妝感看起來要非常乾淨，包括修容感不能太強、顏色不能夠太鮮豔，臉上最鮮明的色彩就是唇色。

眼妝可以先運用暖調陰影色掃過眼窩後，再次沾取暈染加強眼頭眼尾的陰影效果，同色系也要記得暈染下眼影，眼線只畫內眼線，眼尾頂多沿著眼型稍微平拉，如果畫了上揚的眼線，整體就會變得嫵媚而不是英氣感了，捲翹且分明的睫毛，也能在視覺效果上讓眼睛看起來更大。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無辜初戀感無眼影妝容

先用暖杏色掃過眼窩，再使用陰影棕色加強眼尾，整體看起來色感很淡，但卻不著痕跡地給人比較溫暖的感覺，眼線以內眼線為主，但在眼尾的部分可以稍微向下拉。

要打造無辜感，很重要的一部份就是臥蠶，選用比膚色深一階的冷色調陰影色，在眼中臥蠶下方輕輕的劃過一條線，打造臥蠶的陰影感，接著可選用象牙白、粉白色等等霧面膨脹色，刷在臥蠶的地方，雖然清淡卻很有效。

 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 無眼影妝, 眼影

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