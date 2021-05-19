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給遠距工作者的6大建議！「視窗移開大法」有助提升工作心情

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近期出現許多本土病例且感染源不明的情況，中央疫情指揮中心已經宣佈「疫情警戒標準」提升至第三級，為因應這樣的情況，許多公司宣布遠端上班以減少群聚感染的風險！面對越來越多「視訊會議」，網頁版視訊軟體《ZOOM》創辦人埃里克・袁（Eric S. Yuan），有6個遠距上班的建議要分享給大家！

遠距上班建議1：設定休息時間

各位職場人把電腦帶回家工作後，是不是雙眼、雙手都黏在電腦上一整天呢？Eric建議大家：「一定要為自己安排『遠離電腦』的時間。」根據《ZOOM》團隊的上班習慣顯示，大家把電腦帶回家後只會增加使用時間，並不會因此更輕鬆，所以適度遠離電腦對身心靈都有很大的幫助！

遠距上班建議2：預定會議時間

很多人遠端上班的習慣會將「視訊會議」的視窗打開一整天，就為了隨時可以進入「會議模式」；也有部分公司主管會因為大家都不在身邊，會有一種「下屬是不是都沒在工作」的質疑，因而把會議時間延長、三不五時就要進入視訊會議，請員工稟報工作進度。Eric說：「請制定每天的開會數量及時間，建議每次開會勿超過30分鐘或一小時（小會議保持20分鐘內，大會議保持50分鐘內）。」

遠距上班建議3：通話取代視訊

以往舉行會議都是面對面談話，那遠距工作是否也要每場都點開鏡頭？Eric提及：「如果只靠『通話』or『電子郵件』就可以完成的工作，其實不需要勞師動眾點開視訊！」所以當各位職場人需要開會時，不妨也想想點開鏡頭的必要性在哪？因為不是每個會議都需要看到同事們的臉，重點是溝通的過程而非『面對面』的程序！（是有多不想看到大家XD）

遠距上班建議4：視窗移開大法

第四個建議編輯稱它為「視窗移開大法」，因為先前編輯就親自試過這個方法，對於提升工作心情非常有幫助。Eric提出：「如果遇到非得要視訊的會議，可以把視窗移開！」也就是說你照樣把鏡頭打開，但你的電腦頁籤可以點開別的視窗，這樣一來有助於降低「當你看見自己或別人的臉」所產生的焦慮狀況！（有時候看著別人面無表情的臉也是種壓力呀！）

遠距上班建議5：無內部會議日

「我最多一天進行了19場視訊會議，一整天下來真的是筋疲力盡。」所以Eric建議不論大小公司或是個人工作室，最好建立一個「無內部會議日」，這不僅可以讓員工們在這一天工作效率更高，也可以讓主管或老闆都小歇一天！ 

遠距上班建議6：設定工作底線

如果你是一個開明的主管，可以嘗試著鼓勵員工們「設定工作底線」，也就是說提醒大家要建立自己的工作時間表，比如說：「我每天的上下班時間就是9：00～18：00，時間到就是該下班！」不應該把開著電腦就在工作的習慣帶回家，因為你只是換個環境工作，不應該因為「在家」就把上班時間拉長！（尤其是主管及老闆更不應在下班時間及週末呼叫員工）

如果主管或老闆真的會擔心「員工在家都沒在工作」，編輯建議可以新增一個「每日工作紀錄」表單，請所有員工把當天完成的事項都記錄於此，不僅上司可以一目瞭然，也可以讓同事之間的工作量透明。經編輯觀察，在家工作的效率都會比在公司好，可能是在辦公室中的干擾因子比較多，例如：同事愛找你聊天、週遭環境令你不舒服、隔壁部門太吵雜⋯⋯等等，都有可能影響你的工作效率！

看完以上關於遠距工作的6點建議，大家務必牢記心中，除了每天記錄工作事項之外，也要為自己規劃上下班及休息時間，這樣才能避免在家上班更焦慮或疲勞！這6點是《ZOOM》團隊親自試驗超過半年以上的成果，實驗下來確實大家的工作效率日漸提升，或許各位職場人能參考看看！

Source：編輯Choco／職場人　圖：pixabay

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 在家工作, 遠距工作者

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