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林志穎居家防疫找兒子PK魔術方塊　吊車尾被笑「爸爸你好弱」

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▲▼ 明星名媛居家防疫 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎與兒子比魔術方塊，他落敗收場。（圖／翻攝jimmylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日新冠肺炎疫情全台拉警報，中央不斷呼籲大眾減少外出，多數民眾也積極配合，但宅在家難免覺得無聊，又怕體型跟著發福走樣，不少明星、名媛提供點子，讓大家能稍微帶著愉悅的心情，排遣居家防疫的時光。

林志穎與兒子PK魔術方塊
全家人在家防疫，排遣無聊的最佳方法就是一起玩桌遊、拼圖、樂高等，林志穎選擇與11歲兒子Kimi及5歲雙胞胎兒子Jenson一起比賽轉魔術方塊，由小兒子Kyson當裁判，最後由長子Kimi成功轉7個方塊奪冠，Jenson第二名，他
則吊車尾收場，竟被兒子說：「爸爸你好弱喔！」。

▲▼ 明星名媛居家防疫 。（圖／翻攝IG）

▲陳柏霖備好各式彈力帶，準備在家做肌力訓練。（圖／翻攝chenbolin IG）

陳柏霖備妥彈力帶健身
多數人因居家防疫少了走動機會，在家除了吃三餐，也不自覺開始吃零食、喝飲料自我安慰，身材很容易往橫向發展，男星陳柏霖於IG分享各種彈力帶與運動鞋，代表在家也能做肌力訓練，運動絕對偷懶不得。

▲▼ 明星名媛居家防疫 。（圖／翻攝IG）

▲Melody居家防疫，與女兒一起做香蕉蛋糕。（圖／Melody提供）

▲▼ 明星名媛居家防疫 。（圖／翻攝IG）

▲不能上健身房，Melody改在家跳舞健身。（圖／Melody提供）

Melody與女兒玩烘焙
平日上健身房做重訓的Melody，因疫情改在家放影片跟著跳舞運動，而廚藝一級棒的她，也帶領女兒一起玩烘焙，不僅讓親子關係更緊密，也能轉移不能出門的煩躁感，昨母女三人成功烤出香蕉蛋糕，贏得滿滿的成就感、吃得滿嘴的甜蜜蜜。

▲▼ 明星名媛居家防疫 。（圖／翻攝IG）

▲李晶晶在家裡最舒服的角落讀書。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

李晶晶窩舒服角落讀書
名媛設計師李晶晶在家尋得最舒服的沙發角落，擺上一杯好茶或咖啡、選一本好書就能窩半天，她的氣質沙發也贏得網友讚賞「看起來很舒服」；當然能靜能動的她不忘運動，露出小蠻腰證實腹肌還在。

►出門「帶一枝筆」防疫！　避用公共物品、帶酒精消毒保平安　

►林志穎夫婦露一手800萬名錶　陳若儀駕馭「錶王」男錶好帥

關鍵字：

新冠肺炎, 林志穎, 陳柏霖, Melody, 李晶晶

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