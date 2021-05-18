「大叔魂小女孩」吃、睡醜照超療癒　超懂享受根本防疫最佳典範！

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許多年輕爸媽們都喜歡上傳自家寶貝可愛的模樣，不過有位韓國的媽媽反其道而行，她在IG上分享女兒的各種生活「醜照」而引發關注，尤其是這張頂著圓滾滾大肚肚，側躺在沙發上的頹廢模樣，被網友們形容為：「藏著大叔魂的女孩。」甚至被做成各式迷因廣為流傳，在現在這個全民抗疫的重要時刻，小女孩不是在睡、就是在吃的可愛模樣，根本就是防疫最佳典範！

▲韓國媽咪替兄妹倆創立IG帳號，以分享妹妹的「醜照」為主。（圖／翻攝自IG@luvv_hyul1）



這位韓國媽咪經常在IG帳號@luvv_hyul1中分享一對兄妹孩子的生活趣事，哥哥算是非常經典的韓國小朋友外貌，白皙膚質、單眼皮，長大肯定是位小帥哥，而妹妹則是甩脫世道受歡迎的「萌娃」形象，反而是以一系列「醜照」吸住網友們的眼球。

▲「大叔魂小女孩」最受網友喜愛的招牌模樣。（圖／翻攝自IG@@luvv_hyul1）



小女孩名叫휼율，今年約3歲多大，肉嘟嘟的臉頰還有圓滾滾的大肚是她招牌，日常的휼율 幾乎不是在睡、就是在吃，很懂得享受人生，尤其是那副生無可戀的表情，攤在沙發上看電視，活像是剛下班回家的厭世大叔，讓網友們全都笑翻：「好像看到了自己。」

小女孩휼율 IG帳號中還有非常多有趣的照片，清一色都是爆笑的臉部表情、難以理解的奇怪舉動以及童言童語，在家中癱軟的躺在沙發上，根本就是你我的防疫生活寫照，且휼율 的居家生活一點也不無聊，除了睡和吃，還會和哥哥在家裡玩耍，洗澡時玩角色扮演、自己在鏡子前擺拍、跳舞、大哭，過得超充實，完全就是防疫最佳典範！

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