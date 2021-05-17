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Jennie爆乳身材藏超久！　最大尺度「內衣照」網嗨翻：人間CK

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▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie姣好身材和清秀臉蛋殺傷力十足 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團BLACKPINK 成員Jennie姣好身材和清秀臉蛋殺傷力十足，近期她從「人間香奈兒」轉型為「人間CK」，品牌公佈一系列性感形象照，畫面中Jennie以「男友視角」身穿各種居家內睡衣出鏡，不僅大秀傲人上圍火辣破表，各種作勢脫衣的POSE也讓粉絲暴動。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie為Calvin Klein所拍攝的Heron Preston 限量系列形象照 。（圖／品牌提供）

日前韓星Jennie各種破尺度美照曝光，乍看以為是「男友視角」私密美照，其實是為Calvin Klein所拍攝的Heron Preston 限量系列形象照，果真一夕成為「人間CK」，畫面中Jennie身穿品牌經典單品，以黑色內衣搭配連帽外套彰顯魅力，中性卻十分性感，巧妙露出豐滿上圍與川字腹肌，身材一絕。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie撩人美照連發，獲封「人間CK」。（圖／品牌提供）

換個造型，Jennie以躺在床上的誘人姿勢，身穿白色平口小可愛，露出唯美側臉與電眼，仍是被姣好身材搶走焦點，下秒更作勢要脫衣，尺度簡直逼人，展現出居家氛圍。此次Heron Preston for Calvin Klein限量系列由創意顧問Heron Preston重新詮釋，各種中性風格顛覆過往，通過人氣王Jennie帶貨，更是引發網友熱議：「辣翻」、「又甜又辣只有Jennie」、「人間CK不是叫假的。」

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關鍵字：

Jennie, Calvin Klein, CK, 人間香奈兒, BLACKPINK

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