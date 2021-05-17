落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停

▲甜食會使得頭皮油脂分泌旺盛，進而使落髮大增。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash、aveda_taiwan，以下同）

編輯 / Lily

現在人生活壓力大、睡眠品質低落，可能因為錯誤生活習慣或是季節交替使然，導致髮絲落不停。每次洗髮看到一堆掉髮又驚又慌，想要留住髮絲，專家指出以下這些壞習慣必須趕快改掉才行！



#每天綁頭髮

隨著氣溫升高，不少女生天天綁頭髮，健康髮絲在每日綁髮的拉扯下，髮量逐年減少。想要維持現有髮量，建議選擇結合布料的綁髮小物，幫助抵禦拉扯傷害。

#把梳髮當作按摩

適度梳頭髮是必須，但千萬不要把梳髮當作按摩，不管是怎樣的梳髮，梳頭皮也好、梳開髮尾糾結也罷，過度的梳髮就是外力拉扯，若你是落髮體質就必須要避免。

#甜食吃太多

甜食吃多不僅會變胖、變老，甚至還會加速髮絲脫落，甜食會使體內雄性荷爾蒙分泌旺盛，進一步使得頭皮油脂分泌旺盛，當頭皮毛孔堵塞，也會使得髮絲掉落。

#頭髮沒有全濕就洗頭

洗髮前的第一步是先把頭髮沖濕，特別提醒是要衝到全濕，但頭髮半濕不乾的時候，倒上洗髮精搓揉的摩擦力較高，這樣容易使頭髮斷裂，建議待全濕後再開始洗頭，較不會拉扯髮絲。

#觀察髮量只看正面

女性開始落髮通常都是由頭頂開始，但一般照鏡子都只是確認正面髮量，正確方式應該拿鏡子從上往下照，確認頭頂露出的頭皮，當頭皮露出部分越來越大，就代表已陷入落髮危機。

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